Attivisti per il clima bloccano l'ambulanza, ciclista soccorsa in ritardo in gravi condizioni

Le loro proteste hanno fatto il giro del mondo, come il lancio di un purè di patate su un quadro di Monet. Ma l'ultimo sit in rischia di finire in tragedia: una ciclista, rimasta vittima di un incidente stradale, è stata soccorsa in ritardo a causa del blocco dell'autostrada da parte degli attivisti di Letzte generation (L'ultima generazione), gruppo ecologista tra i più noi in Germania. La donna è ricoverata in gravi condizioni e l'episodio, avvenuto a Berlino, ha suscitato aspre polemiche nel Paese, con il cancelliere Olaf Scholz che ha invitato gli attivisti a "non mettere in pericolo le persone" con le loro azioni.

Secondo quanto riporta Rbb24, una donna in sella a una bici è stata investita da un camion sulla Bundesallee di Berlino, rimanendo incastrata sotto il mezzo. Le condizioni della ciclista sono apparse subito gravi, ma la situazione si è complicata anche per un ulteriore incidente: sceso dal mezzo, il camionista è stato accoltellato da un uomo, che si è dato alla fuga. A quel punto, sono stati chiamati i soccorsi, ma un'ambulanza è rimasta imbottigliata nell'autostrada, dove si era formata una lunga coda a causa del blocco del traffico organizzato da Letzte generation per protestare contro il governo, reo a loro giudizio di non aver attuato politiche per il clima adeguate, tra cui l'abbassamento dei limiti di velocità nelle autostrade.

A restare bloccata non è stata un'ambulanza qualunque, ma un mezzo speciale utilizzato per intervenire in casi particolari come quello della ciclista. Secondo i vigili del fuoco, il veicolo è arrivato troppo tardi sul luogo dell'incidente e questo ha costretto i soccorritori a usare strumenti improvvisati per liberare la donna dalle lamiere e trasportarla in ospedale. Il salvataggio è stato ritardato per un "tempo rilevante", hanno detto i vigili del fuoco. La ciclista è stata trasportata in elisoccorso in ospedale e versa in gravi condizioni, secondo le ultime informazioni.

Il sindacato di polizia ha emesso una dura nota contro gli attivisti per il clima, in cui afferma che si dovrebbe "dire addio alla favola della protesta innocua". Secondo il sindacato, "chiunque blocchi il traffico rischia e impedisce alla sicurezza interna di agire e accetta anche consapevolmente che le persone bisognose debbano aspettare più a lungo per l'aiuto della polizia e dei vigili del fuoco".

Il gruppo Letzte Generation si è detto "sgomento" per l'accaduto, ma ha anche dichiarato che nell'organizzare i loro blocchi gli attivisti si sono sempre assicurati che le corsie di emergenza restassero libere. "La sicurezza di tutti sulle nostre strade, anche in futuro, è la motivazione fondamentale per le nostre azioni. Non appena il governo prenderà le prime misure di sicurezza contro l'imminente collasso climatico, fermeremo immediatamente tutte le azioni di protesta", si legge in un comunicato.

L'episodio ha suscitato le reazioni del mondo politico. Per la deputata socialdemocratica Iris Spranger, "nulla giustifica il fatto di mettere in pericolo la vita degli altri". La sindaca di Berlino, Franziska Giffey ha affermato che ora è compito della polizia e dei tribunali chiarire fino a che punto gli attivisti siano responsabili dei ritardi nei soccorsi. Secondo i vigili del fuoco della capitale tedesca, infatti, ci sono molti fattori che potrebbero avere creato il blocco della corsia di emergenza, non solo la protesta di Letzte generation. A ogni modo, il cancelliere Scholz ha invitato gli attivisti a ripensare alle loro forme di protesta: "È ovvio che queste azioni non stiano ricevendo un plauso molto ampio", ha affermato facendo riferimento anche agli attacchi alle opere d'arte.