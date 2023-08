Guasto in volo per l'aereo della ministra ecologista: in mare 80 tonnellate di cherosene

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock è stata costretta a sospendere il suo viaggio di una settimana in Australia, Nuova Zelanda e Fiji dopo che l'aereo di Stato su cui viaggiava ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza ad Abu Dhabi. A causa di un guasto tecnico, riportano i media locali, il pilota ha dovuto alleggerire il velivolo gettando in mare circa 80 tonnellate di cherosene. Per Baerbock, leader dei Verdi, si tratta del secondo episodio di questo tipo da quando è a capo della politica estera di Berlino.

A maggio, infatti, la ministra era rimasta bloccata in Qatar, dopo che il suo aereo aveva subito danni alle gomme sulla via del ritorno in Germania. Secondo il settimanale Spiegel, negli ultimi anni, almeno cinque guasti hanno riguardato la flotta della Difesa tedesca, composta da 16 aerei. Tra le vittime, anche l'ex cancelliera Angela Merkel, il suo successore Olaf Scholz e l'allora ministra della Difesa (e oggi presidente della Commissione Ue), Ursula von der Leyen.

Per i media locali, il filo conduttore di tutti questi guasti è lo stesso: l'aereo Airbus A340. Un tempo chiamato Konrad Adenauer, in onore del cancelliere che guidò la Germania Ovest dopo il nazismo, questo aereo ha 23 anni e dovrebbe andare in rottamazione il prossimo settembre. Il governo ha assicurato che non vi è un problema di manutenzione, ma i problemi che si sono verificati negli anni hanno sempre riguardato o l'Adenauer o il suo gemello, anch'esso un A340.

Stando al racconto del pilota a bordo del volo di Baerbock, il problema stavolta ha riguardato le alette di atterraggio, una delle quali non si apriva. Per ovviare al guasto, è stato deciso di atterrare negli Emirati Arabi Uniti. Ma per effettuare l'operazione in sicurezza era necessario alleggerire l'aereo. Da qui, la decisione di scaricare 80 tonnellate di cherosene in mare. Una beffa nella beffa per la leader degli ecologisti tedeschi.

