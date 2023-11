Attentato in Spagna contro un fondatore di Vox ed ex leader dei popolari catalani

L'ex presidente del Partito popolare della Catalogna, Alejo Vidal Cuadra, è all'ospedale dopo essere stato vittima di un attentato in Spagna, colpito in faccia da un colpo di pistola in pieno centro a Madrid. L'ex deputato popolare, e tra i fondatori del partito di estrema destra Vox, stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato da una distanza di circa due metri.

La vittima ha una ferita d'arma da fuoco nella zona della mascella con un foro d'entrata e uno di uscita, ma non si teme per la sua vita. L'autore dell'attacco è fuggito su una moto nera, guidata da un altro individuo che indossava un casco. Secondo El Pais la polizia propende per un attacco di sicari, senza però alcun movente ideologico, come inizialmente si pensava. L'attentato è avvenuto proprio nel giorno in cui i socialisti hanno raggiunto un accordo con gli indipendentisti catalani di Junts per l'amnistia nei confronti dei separatisti, che apre la strada a un nuovo governo Sanchez.

"Condanniamo con fermezza l'attentato di Madrid. Chiedo agli inquirenti di trovare immediatamente il colpevole e speriamo che Aleix Vidal-Quadras recuperi presto", ha detto il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo. "Desidero esprimere la mia solidarietà e i miei auspici di pronta guarigione ad Alejo Vidal-Quadras.Tutto il mio affetto in questo momento per lui e per la sua famiglia. Confidiamo che l'indagine possa chiarire al più presto i fatti e che i responsabili siano arrestati", ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez. "Vorrei esprimere la mia più sentita vicinanza all'amico Vidal Quadras per la vile aggressione di oggi a Madrid. Gli auguro una pronta guarigione", ha scritto invece il ministro degli Esteri italiano, e leader di Forza Italia, Antonio Tajani.

Secondo alcuni testimoni oculari, una persona che si copriva la testa con un casco da moto nero e indossava un cappotto blu e jeans si aggirava nei pressi dell'abitazione di Vidal-Cuadras, nel quartiere Salamanca di Madrid. I testimoni hanno raccontato che quando questa persona ha visto il politico, che camminava da solo nella zona dopo essere andato a messa, gli si è avvicinato e gli ha sparato a bruciapelo, quando era a circa due metri di distanza.

Secondo le dichiarazioni di chi ha assistito all'incidente, l'aggressore e la vittima non hanno scambiato alcuna parola. Fonti della polizia hanno detto a El Pais che il comportamento degli assalitori è tipico dei sicari professionisti, per cui non si può escludere che abbiano agito su commissione. I responsabili del caso stanno ora tracciando le relazioni personali e professionali del politico, escludendo inizialmente un movente ideologico per il crimine.

Alejo Vidal-Quadras è stato presidente del PP in Catalogna dal 1991 al 1996. È stato eletto al Parlamento europeo dal 1999 al 2014, diventando vicepresidente dell'Aula. Tuttavia, nel gennaio 2014 ha annunciato di voler lasciare il Pp, in quanto critico nei confronti dell'ex presidente del partito, Mariano Rajoy, ed è entrato a far parte di Vox, dove ha ricoperto la presidenza provvisoria ed è stato capo lista per le elezioni europee di quell'anno, senza ottenere la vittoria. Nel 2015 ha lasciato anche il partito guidato da Santiago Abascal.

