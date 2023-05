Uomo fa irruzione nell'orfanotrofio e accoltella tutti: muore una ragazza, 9 feriti

Un'adolescente è stato ucciso e altre nove persone sono rimaste ferite a coltellate da un uomo che ha fatto irruzione in un orfanotrofio vicino a Lodz, nella Polonia centrale. A confermare i fatti la portavoce della polizia di Lodz Aneta Sobieraj alla tv pubblica. L'aggressore è stato arrestato e la polizia ha aperto un'inchiesta per capire i motivi dell'attacco, al momento imperscrutabili. "Purtroppo, a seguito di questa aggressione, una ragazza di 16 anni dell'orfanotrofio è morta sul colpo e cinque persone sono state ricoverate in ospedale", ha aggiunto Sobieraj.

I fatti sono avvenuti a Tomis?awice, nel distretto di Sieradz, vicino alla città di Lodz. L'aggressore è un uomo di 19 anni, che non è un residente della struttura, ha aggredito un insegnante e altri residenti con un coltello. Tredici persone erano presenti nell'orfanotrofio. I bambini che non sono rimasti feriti sono stati portati in un'altra struttura. L'attacco è avvenuto intorno alle 23 di martedì sera, con cinque unità dei vigili del fuoco, cinque squadre di soccorso medico, un elicottero e la polizia che si sono precipitati sul luogo dell'attacco.