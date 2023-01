Attacco con coltello su treno in Germania, uccise due persone

Almeno due persone sono state uccise e cinque ferite, di cui una in pericolo di vita, in un attacco con coltello su un treno regionale nel nord della Germania. L'episodio è avvenuto all'altezza della stazione della piccola città di Brokstedt sul Regionale espresso 7 che percorre la tratta tra Amburgo e Kiel. Secondo le prime informazioni l'attentatore sarebbe un cittadino di origini siriane, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che è stato fermato dalla polizia. Tutte le ipotesi sono sul tavolo, compresa quella dell'attentato terroristico dettato dal fondamentalismo religioso.

"Siamo scioccati e inorriditi dal fatto che sia accaduta una cosa del genere", ha dichiarato all'agenzia di stampa Dpa la ministra degli Interni del Land locale dello Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack (Cdu), denunciando un "atto spaventoso e contrario a ogni umanità". . Il ministro ha ricevuto la notizia mentre era in Parlamento statale e si è consultato con il presidente del Consiglio Daniel Günther. Come riporta la Welt un portavoce della polizia federale ha dichiarato che un uomo avrebbe aggredito i viaggiatori con un coltello poco prima delle 15, prima di arrivare alla stazione di Brokstedt, nel distretto di Steinburg. Le ragioni dell'attacco non sono ancora chiare e la stazione è stata chiusa per l'intervento della polizia e delle squadre del pronto soccorso. Tutti i treni della tratta sono stati cancellati.

Le autorità tedesche sono state in guardia contro la minaccia jihadista negli ultimi anni, in particolare da quando un camion bomba rivendicato dal gruppo dello Stato Islamico ha ucciso 12 persone a Berlino nel dicembre 2016, in quello che è stato l'attentato più letale mai commesso sul suolo della nazione. La Germania rimane un obiettivo per gli estremisti islamici, in particolare per il suo coinvolgimento nei conflitti in Iraq e Siria e nella coalizione dispiegata in Afghanistan dopo il 2001. Dal 2013 e fino alla fine del 2021, il numero di islamisti considerati pericolosi nel Paese è quintuplicato e attualmente è pari a 615, secondo il Ministero degli Interni. Il numero di salafiti è stimato in circa 11mila, il doppio rispetto al 2013.

Un'altra minaccia per la Germania è rappresentata dall'estrema destra, dopo i numerosi attacchi mortali degli ultimi anni a siti comunitari o religiosi. Sebbene quest'ultimo fenomeno sia oggi fonte di grande preoccupazione per le autorità, non è del tutto nuovo. Tra il 2000 e il 2007, un gruppo neonazista chiamato NSU aveva già ucciso nove migranti e una poliziotta. Due dei suoi membri si sono suicidati prima dell'arresto e il terzo, una donna, è stato condannato all'ergastolo.