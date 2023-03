Attacco in un centro religioso: due morti

Due persone sono state accoltellate a morte presso il Centro Ismaili a Lisbona. Lo riferisce la stampa portoghese precisando che l'aggressore è stato colpito dagli agenti della squadra di intervento rapido e si trova ora ricoverato all'ospedale Sao José. Il luogo dell'accoltellamento, l'Ismaili Centre, è il punto di ritrovo per la comunità musulmana ismailita (un ramo dell'Islam sciita) in Portogallo.

"L'aggressore è stato soccorso e portato in ospedale, è vivo e detenuto sotto la nostra custodia", spiegano le forze dell'ordine in una nota. Gli agenti sono arrivati sul posto dopo la segnalazione di un attacco in corso nel centro religioso Una volta sul posto, si legge nel comunicato, "si sono trovati di fronte un uomo armato di un grosso coltello". All'uomo sarebbe stato intimato di fermarsi, ma lui anziché consegnare l'arma si è avvicinato agli agenti che hanno risposto sparando.