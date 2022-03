Dalle Olimpiadi alla guerra in Ucraina: la storia del campione mondiale di biathlon

Dalle Olimpiadi al campo di battaglia nel giro di poche settimane. È il percorso fatto dall’atleta ucraino Dmytro Pidrutschnji, che in questi giorni è in prima linea con il suo esercito per difendere il Paese dall'invasione della Russia.

Pidrutschnji avrebbe dovuto partecipare alla terzultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon in Finlandia questo fine settimana, ma ha preferito mettersi al servizio del suo Paese. Campione del mondo di biathlon nel 2019, a febbraio aveva partecipato ai Giochi invernali di Pechino, la sua terza olimpiade. La sua esistenza, come quella dei suoi connazionali, è cambiata drasticamente dopo l'invasione della Russia. Pidrutschnji non ha avuto dubbi, e ha imbracciato il fucile che fino a ieri indossava per sciare e sparare al poligono del biathlon.

“Sono attualmente nella mia città natale di Ternopil, in servizio nella Guardia Nazionale Ucraina - ha scritto su Instagram, pubblicando un selfie in cui indossa elmetto e uniforme - Questa foto è stata scattata durante un allarme aereo”. Il trentenne ha così dato un volto alle migliaia di persone che quotidianamente difendono il territorio ucraino dall’invasione voluta dal Cremlino. Tra le altre cose, “aiuterò a montare barricate”, ha spiegato Pidrutschnji ai giornalisti della tv norvegese Nrk.

Il clima di tensione aveva già cominciato a farsi sentire: anche durante le Olimpiadi, sostiene il Süddeutsche Zeitung, i pensieri della gente non erano più esclusivamente concentrati sullo sport. Lo si poteva osservare nell'arena del biathlon a Zhangjiakou: man mano che i giochi progredivano, sempre più bandiere ucraine venivano sventolate da corridori e membri delle squadre ai traguardi e sugli spalti.

Il norvegese Johannes Thingnes Bö, storico rivale di Pidrutschnji, ha descritto l’assurdità della situazione in un’intervista per Nrk. "Il fatto che lui sia al fronte e si preoccupi della sua città e voglia proteggere la sua gente è simbolo di grande forza", ha affermato l’atleta, che ha concluso: "È così lontano dal mondo che conosciamo che faccio fatica ad esprimermi". Parole di ammirazione per l’atto del campione ucraino sono arrivate anche dallo sciatore nordico Erik Lesser, che ritiene inimmaginabile dover “tornare a casa in una situazione del genere, scambiare l’uniforme olimpica con quella militare, per poi difendere la famiglia, gli amici e il proprio Paese”.

Nel mondo dello sport, Dmytro Pidruchnyi non è l’unico ad aver imbracciato le armi. A recarsi in Ucraina per combattere contro le truppe russe è stata anche Yulia Dzhima, altra biathleta ucraina, vincitrice dell'oro olimpico con la staffetta nel 2014. Dalla federazione ucraina arriva inoltre la triste notizia della morte del diciannovenne Yevhen Malyshev, che, secondo la federazione mondiale, è stato ucciso in guerra. Il ragazzo non aveva partecipato a nessuna gara internazionale di recente, ma era considerato un grande talento emergente nel biathlon ucraino. Nel frattempo, molti atleti stanno esprimendo a distanza la propria solidarietà con il popolo ucraino indossando cuori gialli e blu o gareggiando con la scritta “no to war” sulle uniformi.