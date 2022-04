Spara in un asilo uccidendo due bimbi e una maestra, poi si suicida

Un uomo armato ha fatto irruzione in un asilo nel villaggio di Veshkayma, nella regione di Ulyanovsk sul Volga, uccidendo due bambini e un'insegnante, per poi togliersi la vita.

Secondo quanto riporta l'agenzia Interfax l'attentatore sarebbe un residente locale di 68 anni identificato col nome di Aleksandr Dronin. L'età dei bambini morti non è al momento nota, ma dovrebbero avare un'età compresa tra tre e sei anni, ha detto il capo del dipartimento informazioni della regione di Ulyanovsk, Dmitry Kamal. L'insegnante uccisa sarebbe Olga Mitrofanova, un'educatrice della struttura che aveva provato a scappare sul balcone, mentre un altro lavoratore dell'asilo è rimasto ferito ed è ora ricoverato in ospedale con ferite d'arma da fuoco.

Una fonte delle forze dell'ordine ha detto all'agenzia di stampa Tass che la sparatoria potrebbe essere stata il risultato di un "litigio domestico". Secondo il canale Telegram Baza - noto per avere fonti nelle forze dell'ordine russe - l'uomo è entrato nell'asilo durante il pisolino dei piccoli con un fucile a doppia canna Izh-27, sfruttando il fatto che non c'era alcuna guardia in servizio.

Il deputato Sergei Morozov, un ex governatore della regione, ha affermato che una giovane insegnante è stata uccisa e un'altra ferita nell'attacco, mentre i due bambini uccisi sarebbero nati nel 2016 e nel 2018, ha riferito l'agenzia di stampa Ria Novosti. Morozov ha confermato che l'assassino si è suicidato. La Russia nel 2021 è stata scossa da due tragiche sparatorie simili a questa, in una scuola nella città di Kazan e in un'università a Perm, che hanno spinto i legislatori a rafforzare le leggi che regolano l'accesso alle armi.