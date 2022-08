Arriva il giocattolo di Zelensky: costa 20 euro e sarà ‘made in China’

Completo verde militare, barba lunga e l’immancabile bandiera ucraina cucita sul petto. Il giocattolo di plastica alto 15 centimetri ispirato al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è già in vendita per 20 dollari (l’equivalente di circa 19,35 euro all’attuale tasso di cambio) e verrà consegnato a partire dal mese di marzo del prossimo anno. L’idea di riprodurre su larga scala il presidente-eroe della resistenza ucraina è venuta a un’azienda di New York, che ha avviato una campagna di finanziamento del progetto mirata a raccogliere 30 mila dollari.

Un obiettivo raggiunto in sole tre ore, con le offerte piovute prima dagli Stati Uniti e poi dal mondo intero, tanto che adesso il budget dell’iniziativa viaggia intorno ai 130mila dollari. L’azienda di design di Brooklyn a cui è venuta l’idea, la FCTRY, promette che l’operazione - per quanto commerciale - sia mirata a migliorare il mondo. “Crediamo che i giocattoli influenzino i giovani”, si legge sulla presentazione della campagna su Kickstarter, una piattaforma di finanziamento collettivo (o crowdfunding) di progetti creativi.

“I bambini adorano i personaggi avvincenti e vediamo un'opportunità per coinvolgerli con gli eventi attuali fin dalla tenera età attraverso giocattoli ben progettati che ci aiutano a raccontare loro queste storie importanti”, hanno spiegato i promotori. Chi contribuisce con almeno 20 dollari riceverà a casa il suo Zelensky intorno al mese di marzo del 2023. Al costo di 100 dollari si possono comprare sei giocattoli.

Il prototipo originale, creato dall'artista di Seattle Mike Leavitt, sarà riprodotto in serie in uno stabilimento in Cina e sarà fatto di plastica, ha riportato l’agenzia Reuters. Per ogni esemplare venduto, l’azienda devolverà un dollaro all’Ucraina e “se il ‘Zelensky’ avrà successo, abbiamo in programma di una partnership con Save the Children” una ong “che in questo momento sta assistendo sul campo i rifugiati ucraini, con cibo e cure mediche ai valichi di frontiera con Romania, Polonia e Lituania”, ha annunciato l'azienda di design.