Donna chiama la polizia e ordina una pizza, soccorsa grazie allo stratagemma

Un uomo è stato arrestato dopo che una donna, che temeva per la propria sicurezza, ha chiamato la polizia fingendo di ordinare una pizza, uno stratagemma per non essere scoperta dal suo potenziale aggressore mentre lanciava un Sos. E' accaduto in Inghilterra, nel North Yorkshire. Quando la donna, che era a bordo di un autobus e si sentiva minacciata dallo sconosciuto, ha chiamato le forze dell’ordine al numero 999, aveva paura di chiedere direttamente aiuto, così ha fatto finta di essere al telefono con una pizzeria.

All’altro capo del telefono, l’operatore ha capito che la donna si trovava in una situazione di difficoltà e che poteva rispondere solamente “sì” e “no” alle sue domande. L'agente, grazie a un softwere è stato in grado di stabilire che la donna si trovava su un autobus, che è quindi stato localizzato e fermato da una volante dalla. Il tutto mentre la telefonata era sempre in corso.

Un uomo, un 40enne di Leeds, è stato arrestato e rimane in custodia degli agenti, secondo quanto riportato dalla Bbc. L’ispettore Dan Spence ha dichiarato: “Questo è stato davvero un buon lavoro da parte di tutte le persone coinvolte, che ci ha permesso di intraprendere un’azione immediata per salvaguardare una donna vulnerabile”.

La pratica del cosiddetto "pizza ordering", consistente appunto nel chiamare il numero di emergenza fingendo di ordinare una pizza, si sta diffondendo sempre di più, e casi del genre sono avvenuti anche in Italia in passato.