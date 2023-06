Arrestato l'agente che ha sparato al 17enne Nahel, scontri al corteo

L'agente di polizia francese che ha ha sparato al 17enne Nahel durante un controllo stradale, dopo che questi si era rifiutato di obbedire agli ordini della pattuglia, è stato accusato di omicidio volontario e posto in custodia cautelare. Lo ha annunciato l'annuncia la procura di Nanterre, dove la marcia bianca del pomeriggio organizzata per chiedere giustizia per la morte del ragazzo è finita con scontri e violenze. "La procura ritiene che non siano state soddisfatte le condizioni legali per l'uso di un'arma", ha sottolineato il procuratore Pascal Prache in una conferenza stampa. La marcia in omaggio a Nahel, giovane di origine marocchina e algerina ucciso martedì, è partita intorno alle 14 dal complesso residenziale Pablo Picasso, al grido di "giustizia per Nahel" e "mai più".

Ad aprire la marcia, a bordo di un furgone, la madre della vittima che indossava una maglietta con la scritta "Giustizia per Nahel". Intorno al veicolo, i manifestanti scandivano slogan come "polizia assassina", "Giustizia per Nahel" e "La Repubblica sta uccidendo i nostri figli". I dimostranti, oltre 6mila, sono partiti dal complesso residenziale Pablo-Picasso della città francese vicino Parigi e sono arrivati a Place Nelson-Mandela, dove Nahel è morto, osservando un minuto di silenzio sul luogo della tragedia. È stato alla fine della marcia che è scoppiata la rabbia della folla. I manifestanti hanno incendiato diverse auto. Le immagini televisive hanno mostrato i dimostranti che hanno eretto barricate stradali e lanciato sassi contro le linee di polizia, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Almeno una banca è stata saccheggiata. "Vendetta per Nahel", è stato scritto sugli edifici e sulle pensiline degli autobus.

In precedenza il presidente Emmanuel Macron aveva tenuto una riunione di crisi con gli alti ministri sulla sparatoria. Il primo ministro Elisabeth Borne ha respinto le richieste di alcuni oppositori politici di dichiarare lo stato di emergenza. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha dichiarato che 40mila agenti di polizia saranno dispiegati in tutto il Paese, quasi il quadruplo di quelli mobilitati ieri, tra cui 5mila nella regione di Parigi, nel tentativo di sedare i disordini che non sembrano arrestarsi. "La risposta dello Stato deve essere estremamente ferma", ha dichiarato Darmanin, parlando dalla città settentrionale di Mons-en-Baroeul, dove sono stati incendiati diversi edifici comunali. L'incidente ha alimentato le denunce di lunga data di violenza da parte della polizia e di razzismo sistemico all'interno delle forze dell'ordine da parte di gruppi di difesa dei diritti e all'interno dei sobborghi a in cui vivono cittadini delle classi a più basso reddito e spesso di origine straniera, che che circondano le principali città francesi, le cosiddette banlieau.

I disordini hanno fatto rivivere i ricordi delle rivolte del 2005 che hanno sconvolto la Francia per tre settimane e costretto l'allora presidente Jacques Chirac a dichiarare lo stato di emergenza. L'ondata di violenza allora scoppiò nel sobborgo parigino di Clichy-sous-Bois e si diffuse in tutto il Paese dopo la morte di due giovani fulminati in una sottostazione elettrica mentre si nascondevano dalla polizia. Due agenti sono stati assolti in un processo dieci anni dopo. L'uccisione di martedì è stata la terza sparatoria mortale durante gli arresti stradali in Francia nel 2023, rispetto al record di 13 dello scorso anno, ha dichiarato un portavoce della polizia nazionale. Ci sono state tre uccisioni di questo tipo nel 2021 e due nel 2020, secondo un conteggio della Reuters, che mostra che la maggior parte delle vittime dal 2017 erano neri o di origine araba.