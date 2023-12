Sventato un attentato terroristico in Europa: arrestati 4 uomini di Hamas

Sventato un potenziale attacco di Hamas in Germania. Quattro uomini, presumibilmente appartenenti alla fazione palestinese, sono stati arrestati perché sospettati di appartenenza a un'organizzazione terroristica e per aver cercato un deposito di armi creato in passato da Hamas. Tre arresti sono avvenuti a Berlino mentre il quarto a Rotterdam nei Paesi Bassi. Due uomini sono di cittadinanza libanese (compreso quello fermato in Olanda), un altro di cittadinanza egiziana e uno olandese. Secondo la procura generale federale tedesca Gba hanno tutti "stretti contatti con i dirigenti dell'ala militare di Hamas".

Uno dei sospetti ha localizzato la scorsa primavera un deposito clandestino di armi che Hamas aveva stabilito in precedenza in Europa. Le armi dovevano essere portate a Berlino e tenute pronte in vista di "potenziali attacchi terroristici contro istituzioni ebraiche in Europa", spiega in un comunicato la procura federale. Per questo dallo scorso ottobre i tre arrestati a Berlino hanno fatto diversi viaggi dalla capitale tedesca, con l'aiuto dell'uomo fermato in Olanda. Gli uomini avrebbero ricevuto istruzioni dai quadri dirigenti di Hamas in Libano. Secondo fonti della sicurezza le attività degli arrestati non sono direttamente collegate agli attacchi del 7 ottobre scorso.