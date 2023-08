Arrestate cinque spie russe nel Regno Unito, si fingevano giornalisti da anni

Un presunto giro di spie russe, i cui agenti si sarebbero finti giornalisti per sorvegliare obiettivi a Londra e in Europa, è stato sgominato dalla l'unità antiterrorismo britannica. Gli arresti sono stati fatti a febbraio, ma solo ora la notizia è stata resa pubblica. Si tratta di tre cittadini bulgari, che hanno vissuto per anni in Gran Bretagna e svolto diversi lavori, sono stati accusati di spionaggio per conto dello Stato ostile. Orlin Roussev, 45 anni, Bizer Dzhambazov, 41 anni, e Katrin Ivanova, 31 anni, sono stati accusati di possedere 19 documenti falsi con "intenzione impropria". Si tratta di passaporti, carte d'identità e patenti di guida di Regno Unito, Bulgaria, Francia, Italia, Spagna, Croazia, Slovenia, Grecia e Repubblica Ceca. Sono accusati di essersi spacciati per giornalisti di società televisive americane.

Gli agenti di Scotland Yard avrebbero trovato tessere stampa e indumenti contraffatti per i canali Discovery e National Geographic, utilizzati per effettuare operazioni di sorveglianza. Le presunte operazioni includevano obiettivi a Londra, in Germania e in Montenegro. Come riporta la Bbc, Roussev ha una lunga storia di affari in Russia e si è trasferito nel Regno Unito nel 2009 dove ha lavorato per tre anni in un ruolo tecnico nei servizi finanziari. Il suo profilo LinkedIn online indica che in seguito è stato proprietario di un'azienda che si occupa di intelligence dei segnali, che comporta l'intercettazione di comunicazioni o segnali elettronici.

Roussev, il cui indirizzo più recente è una pensione sul mare a Great Yarmouth, dichiara anche di aver lavorato come consulente del Ministero dell'Energia bulgaro. A Harrow, alcuni ex vicini hanno descritto il signor Dzhambazov e la signora Ivanova come una coppia. Dzhambazov è descritto come autista per ospedali, mentre Ivanova si descrive sul suo profilo LinkedIn online come assistente di laboratorio per un'azienda sanitaria privata. La coppia, trasferitasi nel Regno Unito circa dieci anni fa, gestiva un'organizzazione comunitaria che forniva servizi ai bulgari, tra cui la familiarizzazione con la "cultura e le norme della società britannica". Secondo i documenti statali bulgari disponibili online, i due lavoravano anche per le commissioni elettorali di Londra che facilitano il voto alle elezioni bulgare da parte dei cittadini residenti all'estero.

Ken McCallum, direttore generale dell'MI5, i servizi segreti britannici, ha denunciato più volte la minaccia di spionaggio rappresentata dalla Russia di Vladimir Putin e da altri Stati ostili. A novembre aveva rivelato che più di 100 sospette spie del Cremlino sono state bloccate dalla Gran Bretagna dopo l'attacco con novichok a un agente doppiogiochista a Salisbury nel 2018. Facendo riferimento all'invasione dell'Ucraina, McCallum ha detto che i Paesi si stanno sforzando di resistere all'"aggressione palese" della Russia.

Un recente caso di spionaggio a Berlino ha reso evidente la minaccia. A febbraio David Smith, un funzionario della sicurezza dell'ambasciata britannica, è stato condannato a 13 anni dopo aver ammesso di aver spiato per la Russia perché sosteneva la guerra del presidente Putin in Ucraina. Il caso ha sollevato preoccupazioni in merito al controllo della sicurezza perché l'ex militare della Raf, l'aviazione militare britannica, ha potuto spiare per almeno tre anni nonostante avesse appoggiato pubblicamente Putin.

