Apple si adeguerà alla nuova normative europea che prevede l'obbligo per tutti i dispositivi elettronici di avere lo stesso caricatore con porta Usb-C. La casa di Cupertino, per voce di Greg Joswiak, senior vice president Worldwide Marketing, ha annunciato l'avvio di un nuovo modello che sostituirà il Lightning.

Nel corso di un evento organizzato dal Wall Street Journal, alla domanda se Apple sta passando alla porta Usb-C, Joswiak ha detto: "Ovviamente dovremo adeguarci, non abbiamo scelta". Senza ammetterlo esplicitamente, Joswiak ha confermato che Apple dovrà conformarsi alla nuova normativa, nonostante l'azienda sia ancora in disaccordo con le basi del regolamento europeo. Ha spiegato Joswiak: "Ne parliamo da una decina di anni", c'7 stato "qualche disaccordo" sull'idea di un regolamento comune per i caricabatterie. "Nonostante le buone intenzioni dell'Ue, la regolamentazione 7 complicata, e la Ue in un primo momento aveva insistito sulla porta Micro-Usb".

Per Joswiak "Usb-C e Lightning sono i due connettori più diffusi al mondo, con oltre un miliardo di persone che utilizzano un cavo Lightning di qualche tipo".

L'indicazione della società è arrivata pochi giorni dopo il via libera definitivo dell'Unione europea alla nuova legge: entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere nell'Ue dovranno essere dotati di una porta di ricarica Usb-C. Dalla primavera 2026, l'obbligo si estenderà ai computer portatili. Lo scorso autunno, quando il caricabatterie unico era in Europa ancora una proposta legislativa, Apple aveva depositato un documento presso la Commissione europea. Secondo Cupertino "l'uso inappropriato degli standard soffoca l'innovazione e mina l'obiettivo di un'ampia interoperabilita'".