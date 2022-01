Appello di 48 eurodeputati all'Ue: "Verità e giustizia per Attanasio"

Sono 48 gli eurodeputati italiani che hanno firmato un appello bipartisan alle istituzioni Ue perché aiutino l'Italia ad ottenere "verità e giustizia" in merito all'omicidio avvenuto lo scorso 22 febbraio nella Repubblica Democratica del Congo dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo,.

"Riteniamo che si debbano intensificare ancora di più gli sforzi e le azioni della comunità internazionale e delle diverse istituzioni coinvolte affinché vengano garantite verità e giustizia in relazione ad un tragico accadimento che ha visto la perdita di autentici servitori dello Stato", si legge nella lettera. Per questo, "ci sentiamo di rivolgere un appello accorato affinché vi sia la massima cooperazione e collaborazione per assicurare alla giustizia i colpevoli e per garantire la piena e trasparente ricostruzione della dinamica dell’episodio, affinché si arrivi all’individuazione degli esecutori materiali e alla chiara ricostruzione di quanto accaduto, anche in relazione alla identificazione di eventuali responsabilità concernenti le misure di sicurezza adottate". Appello che "riteniamo tragga ulteriori motivazioni dalle novità, emerse in questi giorni, connesse agli arresti operati dalle autorità congolesi, di possibili responsabili materiali dell'uccisione del nostro ambasciatore e di chi era con lui". Elementi "che devono essere esaminati, insieme a tutti gli altri, dalle autorità italiane a cui è fondamentale garantire una piena agibilità di indagine".

Gli eurodeputati, dunque, si rivolgono "alle istituzioni europee chiedendo un loro forte impegno su questo caso e inoltre, in particolare, all’Agenzia PAM (Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite) e alla stessa ONU nel suo complesso, affinché non venga mai meno lo sforzo di tutti per accertare pienamente la verità. Chiediamo infine, al Governo della Repubblica Democratica del Congo, di rispondere alle rogatorie dei nostri magistrati consentendo il completamento delle indagini con tutte le garanzie di sicurezza", si legge nella lettera.

"Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci, Mustapha Milambo, non possono in alcun modo essere dimenticati, e per questo ci batteremo affinché vengano garantite verità e giustizia", concludono gli eurodeputati.

A firmare l'appello sono stati: Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Eleonora Evi, Carlo Fidanza, Pierfrancesco Majorino, Massimiliano Salini, Silvia Sardone, Pietro Bartolo, Brando Benifei, Sergio Berlato, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Carlo Calenda, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Paolo De Castro, Salvatore De Meo, Marco Dreosto, Giosi Ferrandino, Pietro Fiocchi, Mario Furore,Gianna Gancia, Chiara Gemma, Elisabetta Gualmini, Elena Lizzi, Fulvio Martusciello, Alessandra Moretti, Alessandro Panza, Pina Picierno, Sabrina Pignedoli, Giuliano Pisapia, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Franco Roberti, Daniela Rondinelli, Massimiliano Smeriglio, Vincenzo Sofo, Raffaele Stancanelli, Irene Tinagli, Patrizia Toia, Isabella Tovaglieri