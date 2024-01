"Fermare la pandemia dell’obesità", l'appello degli scienziati all'Ue

Fermare la "pandemia" dell'obesità non solo puntando sulle diete e sul "punire o premiare i singoli nutrienti", ma con un approccio multidisciplinare che affronti "non solo ciò che mangiamo ma chi siamo e come viviamo, cioè lo stile di vita e l’insieme di azioni e relazioni sociali". È l'appello lanciato da alcuni scienziati nel corso del simposio "Malnutrizione: un approccio multidisciplinare alla comprensione e alla soluzione del problema", promosso a Milano dal think tank Competere.Ue in collaborazione con il Centro di Studio e Ricerca sull’Obesità (CSRO) dell'Università degli Studi di Milano.

Il simposio è stato il punto di partenza di una serie di incontri che hanno come obiettivo finale la redazione di un manifesto che incentivi il dibattito Ue sulle politiche da adottare per contrastare efficacemente l'obesità. "Il nostro obiettivo è favorire la formazione di una comunità multidisciplinare e internazionale di esperti che possa affrontare il problema della malnutrizione da eccesso da prospettive diverse per elaborare soluzioni efficaci a una questione complessa", ha detto Pietro Paganini, presidente di Competere.Ue.

"L’aumento delle patologie legate alla malnutrizione - continua Pagani - dimostra l’inefficacia delle politiche pubbliche fin qui applicate, che si limitano a punire o premiare i singoli nutrienti, quando il problema è molto più ampio e non riguarda solo ciò che mangiamo ma chi siamo e come viviamo, cioè lo stile di vita e l’insieme di azioni e relazioni sociali". I danni sociali e di spese sanitarie sono già evidenti. "L’Italia, paese della Dieta mediterranea, deve farsi capofila per intervenire immediatamente a contrasto di quella che è una vera pandemia silenziosa - continua il presidente di Competere.Ue - Il rifinanziamento del fondo sui disturbi dell’alimentazione, in discussione in questi giorni al Senato, non può essere un gesto isolato. Il governo italiano e, in un successivo e più alto livello, le istituzioni europee devono impegnarsi a definire una campagna capillare per promuovere una nuova consapevolezza dell’alimentazione, partendo proprio dai risultati e dalle indicazioni scientifiche illustrate in questa iniziativa", conclude Paganini.

A questo primo appuntamento seguiranno altri tre incontri, finalizzati alla pubblicazione di una dichiarazione ufficiale, che Competere e il Centro di Studi e Ricerca sull’Obesità presenteranno alle istituzioni nazionali ed europee.

Michele Carruba, presidente onorario del CSRO, ha spiegato che "esiste una forte correlazione tra obesità e determinanti sociali della salute come istruzione, reddito, contesto abitativo e contesto ambientale. Nonostante le evidenze scientifiche dimostrino inequivocabilmente che l’obesità è una malattia cronica recidivante a carattere epidemico, capace di causare altre patologie che riducono le aspettative di vita e soprattutto le aspettative di vita in salute, essa è vissuta nella nostra società più come un problema estetico che come un problema medico", denuncia. "Il nostro sistema sanitario nazionale - prosegue Carruba - è latitante su questa problematica e la grande richiesta di dimagrimento che viene dalla popolazione per motivi estetici è raccolta da imbonitori, falsi profeti delle diete e da mercanti senza scrupoli che complicano ulteriormente il problema. L’obesità è una malattia curabile e soprattutto prevenibile. Se non si affronta con urgenza questo problema nel giro di poco tempo tutto il nostro sistema sanitario nazionale non sarà più sostenibile e la futura generazione rischia di avere un’aspettativa di vita inferiore", conclude Carruba.