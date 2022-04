Celebrato un matrimonio gay nell'Antartico britannico, è la prima volta nel territorio

Nell'Antartico britannico è stato celebrato quello che è probabilmente stato il matrimonio gay più freddo e più a sud del mondo. A giurarsi amore eterno, in quella che è stata la prima unione omosessuale celebrata nel territorio, sono stati Stephen Carpenter ed Eric Bourne, che si sono sposati a bordo della nave RRS Sir David Attenborough, del cui equipaggio sono membri, in una cerimonia celebrata dal capitano dell'imbarcazione, Will Whatley.

La coppia, che sta insieme da 20 anni, ha condiviso il giorno più speciale con i 30 membri dell'equipaggio della nave di ricerca polare. Non è chiaro se questo sia il primo matrimonio tra persone dello stesso sesso in tutto l'Antartide. Un portavoce del British Antarctic Survey ha detto a Queerty di non aver trovato notizie su nessun altro matrimonio tra persone dello stesso sesso, "ma credo che molti matrimoni si svolgano su navi da crociera antartiche, quindi è possibile che siano avvenuti matrimoni tra persone dello stesso sesso, anche se semplicemente non lo sappiamo”.

"L'Antartide è un posto così incredibile", e per questo "ci sembrava il posto perfetto per sposarci finalmente dopo 20 anni insieme”, ha raccontato ha detto Stephen spiegando anche che i due hanno "persino inciso le coordinate del luogo del matrimonio sui nostri anelli". "Siamo entrambi molto orgogliosi che il nostro sia il primo matrimonio tra persone dello stesso sesso avvenuto nel territorio antartico britannico”, ha aggiunto Eric, dicendo che i due si sentono "molto fortunati a poter vivere e lavorare insieme in una comunità e un posto così incredibili".

Il governo del territorio antartico britannico registrerà il matrimonio che sarà valido nel Regno Unito. Si tratta del secondo matrimonio tra il personale del British Antarctic Survey da quando la legge sul matrimonio del Territorio d'oltremare è stata riformata nel 2016.