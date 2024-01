La vera ansia dei giovani italiani è per il lavoro, non per il clima

Altro che eco ansia: la principale fonte di preoccupazione per gli italiani è il lavoro. E lo è anche per i più giovani, un caso quasi unico in Europa. È quanto emerge da un sondaggio dell'European council of foreign relations (Ecfr).

Le cinque tribù

Il sondaggio è stato condotto in 11 Paesi europei, tra cui, oltre il nostro, Germania, Francia, Polonia, Spagna, Danimarca, Romania, Portogallo, Estonia, Regno Unito e Svizzera. L'obiettivo della consultazione è stato quello di comprendere l'impatto sui cittadini delle "cinque grandi crisi" che hanno colpito l'Europa negli ultimi anni: la crisi climatica, quella economica globale, la crisi migratoria, la pandemia di Covid-19 e guerra in Ucraina. "Queste cinque crisi hanno diverse cose in comune: sono state avvertite in tutta Europa, anche se con intensità diverse; sono state vissute come una minaccia esistenziale da molti europei: hanno influenzato drammaticamente le politiche dei governi; e non sono affatto finite", scrive l'Ecfr.

Elezioni incerte

La conclusione del sondaggio è che, sebbene abbiano colpito tutti gli europei, le varie crisi sono avvertite in modo diverso dai cittadini del continente a seconda del Paese in cui si trovano, ma anche a seconda della fascia d'età. Ivan Krastev e Mark Leonard, due scienziati politici che hanno analizzato i dati del sondaggio, ritengono che proprio per queste ragioni, le elezioni europee del giugno 2024 saranno incerte. Secondo loro è come se in Europa ci fossero "cinque tribù", ciascuna delle quali con un'ansia che batte le altre: economia, clima e Covid sono quasi a parimerito le crisi più avvertite dalla popolazione europea. Più distanza, un po' a sorpresa, ci sono l'immigrazione e la guerra in Ucraina.

Le ansie degli italiani

L'unico Paese del sondaggio dove la questione dei migranti è di gran lunga la più avvertita è la Germania (il 31%), mentre in Italia la quota di ferma al 10%, anche al di sotto della media europea (12%). Da noi, è la crisi economica a preoccupare principalmente i cittadini (34% contro una media europea del 21%), seguita dalla crisi climatica (21%), dal Covid (20%) e, dopo la già citata crisi migratoria, dalla guerra in Ucraina (7%).

A colpire, però, è soprattutto il dato sui giovani. In Paesi come la Germania, la Francia o il Regno Unito, circa un terzo degli under 29 segnalano che la loro principale fonte di preoccupazione è il clima (come lo è del resto a livello europeo per questa fascia d'età). In Italia, invece, il 35% degli under 29 esprime la propria ansia per la situazione economica. Il cambiamento climatico è al secondo posto, con il 31%. Solo il 3% dei giovani è preoccupato dalla questione migratoria.

Altro aspetto interessante dei risultati del sondaggio nel nostro Paese è che, a prescindere dalla fascia d'età, quella economica resta sempre la principale fonte di ansia degli italiani. Un'ansia che, partendo dai giovanissimi, cresce con l'età per toccare il massimo nella fascia 40-49 anni (il 40%) per poi scendere progressivamente per le fasce d'età più alte.

La questione climatica segue un andamento diametralmente opposto: scende fino a toccare il suo punto più basso tra i quarantenni (12%), per risalire tra cinquantenni (17%) e soprattutto sessantenni (26%). I più preoccupati per la crisi migratoria sono invece gli over 70.

Nel suo sondaggio, l'Ecfr ha anche chiesto agli elettori dei vari partiti italiani quali sono i temi di maggiore preoccupazione: il clima è la principale fonte di ansia per gli elettori del Pd (31% del totale) e del M5s (25%). Gli elettori della Lega (22%) e di Fratelli d'Italia (17%) sono invece quelli più preoccupati dalla questione migranti. Ma anche per loro ci sono problemi più gravi: per un terzo dei sostenitori tanto del Carroccio, quanto del partito di Giorgia Meloni, la principale preoccupazione è ancora una volta l'economia.