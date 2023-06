''Perché non gli sparate? Sta pugnalando tutti": il racconto del testimone

"Corrrevo vicino al lago quando ho visto una dozzina di persone correre in senso contrario, istintivamente mi sono domandato cosa stesse succedendo'' è il racconto del drammatico accoltellamento in un parco di Annency, in Francia, nell'Alta Savoia da parte di un richiedente asilo siriano. A parlare sui social è l'ex calciatore professionista Anthony Le Tallec che sui social ha raccontato la drammatica aggressione.

''C'era una mamma che correva verso di me che mi ha detto di scappare perché c'era un uomo che stava pugnalando tutti. Sono rimasto sopreso e ho continuato, poi ho proseguito e ho visto la scena - ha specificato l'uomo - ho visto dei poliziotti che correvano diretro all'uomo, ma non riuscivano a fermarlo. Poi vedo che arriva verso di me e mi allontano''.

E Le Tallec non crede ai suoi occhi quando vede l'uomo avvicinarsi a delle persone anziane e accoltellarle all'arma bianca: ''Ha attaccato l'anziano pugnalandolo una volta, i poliziotti dietro di lui non riuscivano a fermarlo e allota gli ho urlato: ma sparategli, uccidetelo! non vedete che sta uccidendo tutti? L'uomo nel frattempo ha dato una seconda coltellata e a quel punto la polizia ha cominciato a sparare davanti a me sull'aggressore che si è accasciato, ma l'anziano era già stato ferito! Poi ho continuato la mia corsa e ho visto dei bambini a terra. L’uomo è rimasto in silenzio durante l’attacco, non ha mai detto nulla, avrà avuto 45 anni. A un certo punto si è tolto la bandana o il turbante, davanti a me, non ho capito perché. Tutto questo ad Annency, è davvero pazzesco'.