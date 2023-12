L'anello da 750mila euro trovato nel sacchetto di un aspirapolvere

Una cliente facoltosa, uno degli hotel più rinomati al mondo e un gioiello di grande valore che sparisce nel nulla. Sono questi gli ingredienti del giallo che durante il fine settimana ha tenuto banco al Ritz, il celebre albergo di Parigi, dove una delle ospiti aveva denunciato il furto di un anello da 750mila euro. Il mistero è iniziato nella mattina di venerdì scorso e, dopo le prime infruttuose ricerche, la cliente aveva deciso di sporgere denuncia alle autorità. La svolta è arrivata nella mattina di ieri, lunedì 11 dicembre, quando il personale del Ritz ha rinvenuto il gioiello dentro il sacchetto di un aspirapolvere utilizzato per la pulizia delle stanze: "Non si è trattato di un furto - assicurano dalla direzione dell'hotel -, il proprietario potrà tornare presto a recuperarlo". Il Ritz ha infatti deciso di offrire tre notti gratis alla cliente come risarcimento per quanto accaduto.

La proprietaria dell'anello, una ricca imprenditrice della Malaysia, sospettava che fosse stato uno dei dipendenti a rubare l'anello. Secondo quanto ricostruito dalla polizia francese, la donna avrebbe smarrito l'anello tra le 9.50 e le 11.30. In quel lasso di tempo ha infatti consumato la colazione in camera, lasciando il prezioso gioiello con un diamante da 6.51 carati vicino al vassoio con piatti e tazze. La cliente è poi uscita per fare una passeggiata tra i negozi della zona e al suo ritorno non ha trovato l'anello al suo posto, iniziando ad accusare il personale della struttura. La denuncia alla polizia ha fatto scattare le indagini e, dopo due giorni di ricerche, il giallo è stato risolto: il gioiello, probabilmente dopo essere caduto al suolo, era stato aspirato durante le operazioni di pulizia della camera. Come spiegato dalla direzione del Ritz, l'anello è stato ritrovato "grazie al minuzioso lavoro di ricerca dei nostri agenti della sicurezza. La nostra cliente è molto felice della notizia".

