Anarchici occupano la villa da 3 milioni di euro di russo sanzionato

Un gruppo di anarchici ha occupato la villa di un milionario russo sottoposto a sanzioni da parte dell'Unione europea. Si tratta di un’abitazione, cui valore stimato si aggira attorno ai 3,4 milioni di euro, situata a sud di Amsterdam e appartenente al magnate della tecnologia Arkady Volozh, cofondatore ed ex amministratore delegato di Yandex, l'equivalente russo di Google, dimessosi a giugno in seguito alle sanzioni.

Gli attivisti, che accusano il miliardario essere legato al Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), affermano che la loro occupazione è una protesta contro l’invasione dell’Ucraina e volta ad attirare l’attenzione sulla crisi abitativa nella capitale. I nuovi abitanti del palazzo hanno spiegato di aver occupato l’immobile perché nonostante le sanzioni imposte a Volozh, le autorità olandesi non hanno sequestrato le sue proprietà. "È ovvio che limitare i diritti dei miliardari e oligarchi russi non è una priorità per le autorità olandesi", hanno dichiarato alcuni degli squatters.

Sulla facciata della villa sono stati esposti striscioni in cirillico con la scritta "Yandex + Fsb =Cuore" e altri in inglese che recitavano "contro la guerra e il capitalismo". Gli occupanti hanno affermato che nei Paesi Bassi i diritti dei miliardari sono più tutelati di quelli delle persone normali, sostenendo che circa 9mila proprietà nel Paese appartengono ufficialmente a società offshore.

"È chiaro che la città non ha una carenza di alloggi, ha un'eccedenza di persone ricche", hanno sostenuto. La polizia ha visitato la proprietà lunedì, ma non ha effettuato alcun arresto. "Abbiamo il diritto di vivere qui", ha detto uno degli squatter al quotidiano locale At5, "siamo tranquilli. Quindi, se vogliono sfrattare, dovranno passare attraverso il giudice istruttore". Gli squatter possono contare sulla simpatia di un certo numero di residenti locali. "Non posso dire di essere favorevole, ma lo capisco", ha dichiarato un passante alla testata. "Penso sempre che l'attività di quei ragazzi sia buona. Perché dovrei essere infastidito", ha poi aggiunto.

Volozh, che avrebbe acquistato la villa tramite tramite una società offshore con sede nelle Isole Vergini britanniche, è anche titolare di un passaporto maltese, acquisito nel 2016 nell'ambito del programma "cash-for-passports" di questo Paese membro dell'Ue, oltre ad avere un passaporto israeliano. Il magnate della tecnologia è solo l'ultimo dei cittadini russi di alto profilo ad aver avuto proprietà prese di mira da attivisti. I casi precedenti includono l'ex vice primo ministro e attuale banchiere di Stato Igor Shuvalov, il miliardario dell'alluminio Oleg Deripaska e il conduttore televisivo filo-Cremlino Vladimir Solovyov.