Basta case vuote: proprietari costretti per legge a ridurre l'affitto dopo 6 mesi senza inquilini

Il costo degli affitti di Amsterdam sta salendo alle stelle, al punto tale che a volte le case restano vuote per mesi in attesa di persone disposte a pagare prezzi così alti. Per combattere questo fenomeno il Consiglio comunale della città sta mettendo a punto un intervento che costringerà i proprietari ad abbassare i prezzi.

Secondo una ricerca commissionata dall'istituzione circa 4mila appartamenti della capitale sono attualmente vuoti. Come spiega DutchNews.nl i proprietari sono attualmente tenuti per legge a denunciare la proprietà lasciata vacante per più di sei mesi ai funzionari della città, anche se molti attualmente ignorano la disposizione sostenendo che la casa è vuota perché intendono ristrutturare o vendere la proprietà e non per mancanza di un affittuario. Il nuovo piano in discussione prevede di conferire alla città il potere di applicare "affitti di mercato" alle abitazioni che restano vuote per almeno sei mesi, in modo che possano essere occupate il più rapidamente possibile. "Se non c'è domanda per immobili in affitto costosi, gli affitti devono scendere", ha detto il responsabile dell'edilizia abitativa della città capo dell'edilizia abitativa Jakob Wedemeijer, e i proprietari potranno essere multati fino a 8.700 euro per il mancato rispetto delle regole. Ancora non è stato deciso però come stabilire il nuovo prezzo.

Ad aprile entrerà in vigore anche un altro piano contro le speculazioni che prevede che tutti coloro che acquistano case per un valore fino ai 512mila euro saranno costrette a viverci e non potranno più affittare gli stessi immobili per i successivi quattro anni. "Le case sono fatte per vivere, non per fare profitti", ha dichiarato la città di Amsterdam in un comunicato stampa. Secondo il Comune, il limite di prezzo di 512mila euro proteggerà il 60% delle case di proprietà dal rischio di finire nelle mani dei grandi investitori. In città costo di una casa di proprietà è più che raddoppiato in 7 anni, raggiungendo una media di circa 600mila euro. Mentre gli affittuari pagano un affitto medio di 1.466 euro al mese. L'amministrazione della capitale olandese è convinta che questa protezione dell'acquisto possa dare agli acquirenti e alle persone con un reddito medio migliori opportunità sul mercato immobiliare locale, dove un terzo delle case è già nelle mani di investitori privati.