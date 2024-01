"L'accordo Ue-Tunisia ha fallito: migranti aumentati e più abusi", la denuncia di Amnesty

Il memorandum d'intesa tra Bruxelles e Tunisi per la gestione dei flussi migratori ha fallito: gli arrivi di barconi nel 2023 sono aumentati, anziché diminuire. E con essi sono aumentati anche gli abusi e le violenze nei confronti dei migranti da parte delle autorità tunisine. Mentre i trafficanti di esseri umani continuano a proliferare. È la denuncia che Amnesty International ha lanciato nel corso di un'audizione al Parlamento europeo. Una visione diametralmente opposta a quella della Commissione europea, che invece difende il piano.

La denuncia di Amnesty

"È importante notare che anche se non guardiamo dal punto di vista dei diritti umani, il memorandum d'intesa con la Tunisia ha fallito il suo obiettivo iniziale di ridurre gli arrivi dalla Tunisia: quelli verso l'Italia sono aumentati da 105mila nel 2022 a 150mila nel 2023. E le persone disperse o morte in mare sono passate da 1.417 nel 2022 a 2.498 nel 2023. Di fatto il 2023 ha visto il maggior numero di arrivi in Europa dal 2016", ha dichiarato Hussein Baoumi, responsabile per la politica estera di Amnesty International.

Ci sono poi i nodi diritti umani e criminalità. Per Baoumi "questa strategia non ha ridotto il clima di repressione, ma ha creato un ambiente dove i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo sono esposti a grandi abusi". Il tutto in un generale clima di impunità di cui si fanno scudo ampi settori corrotti delle forze dell'ordine, che, secondo il portavoce di Amnesty, sarebbero direttamente responsabili di abusi sulla pelle delle persone sotto la loro custodia e che sarebbe collusi con gli stessi trafficanti di esseri umani che il memorandum, finanziato con centinaia di milioni di euro dell'Ue, dovrebbe combattere.

Le richieste di Amnesty

Baoumi si è quindi appellato ai vertici europei affinché garantiscano un monitoraggio efficace della situazione dei diritti umani in Tunisia, e perché leghino l'esborso dei finanziamenti al rispetto di rigorosi criteri per evitare che i soldi dell'Ue finiscano nelle mani di chi si macchia di abusi e violazioni.

Quanto ai flussi migratori, che vengono sistematicamente strumentalizzati per ricattare politicamente i Ventisette, l'Ue dovrebbe impegnarsi non tanto per fermare le partenze con mezzi opachi (e legalmente discutibili), quanto per creare rotte sicure per l'immigrazione regolare.

Fondamentale, secondo il portavoce di Amnesty, è infine mantenere aperto il dialogo con la società civile tunisina (che, ha sostenuto, è finora mancato), per metterla nella posizione di spingere dal basso verso la ricostruzione del tessuto democratico del Paese, a partire dalla lotta alle impunità, dalla libertà di espressione e dall'indipendenza del potere giudiziario.

La risposta della Commissione

Dal canto suo, la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson ha difeso l'operato dell'esecutivo comunitario e la validità dell'accordo con Tunisi, che ha definito uno dei partner chiave dell'Ue nel Nordafrica. "Le partenze di migranti dall'inizio di ottobre sono diminuite in modo significativo, nella misura dell'80-90% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", ha detto Johansson. E la questione degli abusi? "Se ci sono violazioni dei diritti fondamentali bloccheremo i fondi europei, i nostri progetti hanno tolleranza zero verso le violazioni i diritti fondamentali", ha assicurato la commissaria. Che ha smentito anche il rischio che i soldi Ue vadano ai trafficanti: "I fondi Ue per la Tunisia collegati alla migrazione non vanno 'agli amici degli amici', ma vanno a organizzazioni internazionali come l'Oim (l'agenzia Onu per le migrazioni, ndr). C'è controllo e valutazione su come vengono utilizzati i nostri fondi e sono pronta a esplorare se saranno necessari ulteriori meccanismi di monitoraggio per far si che che i nostri fondi non siano usati da chi viola diritti umani", ha concluso Johansson.