Sgarbo alla regina, l'ambasciatore iraniano non le stringe la mano

Vietato toccare la regina. La scena imbarazzante dell'ambasciatore iraniano che stringe la mano al re spagnolo Filippo VI per poi passare davanti alla consorte Letizia senza degnare la donna dello stesso rispetto ha suscitato scalpore e sgomento. L'episodio è avvenuto durante un ricevimento annuale dei reali spagnoli del corpo diplomatico accreditato. Le telecamere si sono soffermate sullo sguardo della sovrana che fissava il diplomatico che le sfilava davanti senza stringerle la mano.

Hassan Ghashghavi, ambasciatore iraniano in Spagna, non avrebbe però nessun motivo di risentimento nei confronti della regina Letizia. Il diplomatico si è bensì attenuto alle rigide regole in vigore in Iran dove, dal trionfo della rivoluzione islamica del 1979, gli uomini non possono stringere la mano alle donne in pubblico. E il diplomatico ha rispettato la regola nonostante avesse davanti la famiglia reale spagnola e alle spalle i rappresentanti delle 126 ambasciate in Spagna.

Durante l'evento Filippo VI ha rivendicato il sostegno che la Spagna ha dato all'Ucraina, sia a livello militare che umanitario, da quando l'invasione russa è iniziata undici mesi fa. Il re ha anche evidenziato davanti agli ambasciatori accreditati a Madrid, tra cui quello dell'Ucraina, che “la reazione della comunità internazionale è stata ferma e vigorosa”.

Tra gli invitati non c'erano i nuovi ambasciatori di Russia e Venezuela, che, pur essendo già a Madrid, non hanno ancora presentato le credenziali al re, requisito necessario per poter rappresentare ufficialmente il proprio Paese in Spagna.