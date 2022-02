Tortura e uccide marito della donna di cui era amante, arrestato scopre che lei era incinta di un altro

Aveva convinto il suo amante ad aiutarla ad uccidere il proprio marito per liberarsi si lui, ma in realtà aveva anche una relazione con una terza persona, da cui era anche rimasta incinta. La cosa però non è sfuggita alla giustizia e i due sono stati scoperti e condannati all'ergastolo. È accaduto in Germania dove il tribunale regionale di Dresda ha trovato i due colpevoli di aver rapito la vittima, un uomo di 38 anni, nel giugno del 2020. Sua moglie, la 33enne Stefanie W., e il suo compagno lo hanno portato in una foresta, legato e torturato crudelmente per giorni in una foresta solitaria con l'intenzione di ucciderlo.

Come racconta il programma Panorama della Welt, lo avrebbero preso a calci e colpito ripetutamente con pietre finché non è deceduto in agonia a causa delle ferite e fratture che i due gli avevano causato. Pochi giorni dopo la stessa donna insieme a sua suocera ha denunciato la scomparsa del 38enne e sono partite le ricerche. Dopo che il suo corpo è stato trovato le tracce hanno però portato a lei e al suo amante. Quest'ultimo nel corso del processo ha anche scoperto che la donna aveva un terzo compagno da cui era rimasta anche incinta.