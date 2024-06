La Germania sott'acqua: centinaia salvati in barca ed elicottero, morto un soccorritore

In Germania del Sud si parla di "alluvione del secolo": cento litri d'acqua per metro quadrato. Tale è la quantità d'acqua che da due giorni cade ininterrottamente, con la rottura di due righe sul fiume Paar River, un affluente del Danubio. Centinaia gli sfollati e una vittima: un vigile del fuoco è morto a Pfaffenhofen ad der Ilm, nell'Alta Baviera, mentre si trovava a bordo di un canotto, insieme a tre colleghi, per mettere in salvo una delle famiglie bloccate.

Dispiegati 40 mila soccorritori

Nella stessa città di Pfaffenhofen (circa 40 chilometri da Monaco) diverse centinaia di persone sono state evacuate. Evacuata anche la prigione di Memmingen con i 100 detenuti che sono stati spostati in un altro carcere. Secondo il servizio meteo tedesco, alcune regioni del sud della Germania hanno registrato in 24 ore la quantità di pioggia che solitamente cade in un intero mese.

Le autorità parlano di 40mila soccorritori dispiegati nella regione insieme all'esercito. L'emergenza non è finita, con le previsioni che parlano di un probabile spostamento delle perturbazioni verso le aree più centrali del Paese.