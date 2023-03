Parla Zelensky, gli alleati di Salvini si alzano e se ne vanno

Quando parla Zelensky, l'estrema destra e un pezzo della sinistra se ne vanno. È successo a Vienna, al Parlamento austriaco, dove questa mattina era in programma l'intervento del presidente ucraino in videocollegamento. Come annunciato nei giorni scorsi, il Partito della Libertà (Fpo) - formazione alleata al Parlamento europeo con la Lega - ha deciso di far uscire i suoi esponenti dall'Aula per denunciare una presunta "violazione della neutralità dell'Austria", uno dei pochi Paesi Ue che non fa parte della Nato.

Anche la metà degli esponenti del Partito socialdemocratico - alleato in Europa del Pd - ha abbandonato la seduta durante l'intervento del presidente ucraino.Volodymyr Zelensky si è rivolto al Parlamento austriaco ringraziando Vienna per i suoi aiuti umanitari e per l'assistenza nella rimozione delle mine antiuomo. Tuttavia l'Austria non invia armi letali al Paese invaso dalla Russia, facendo valere così la propria neutralità.

Non abbastanza secondo i parlamentari dell'Fpo, che hanno assistito solo all'inizio del discorso e poi hanno lasciato l'Aula. I deputati contrari alla presenza di Zelensky, prima di uscire, hanno lasciato sui banchi dei cartelli con su scritto "spazio per la neutralità" o "spazio per la pace". "È triste che l'Fpo sia l'unico partito in Parlamento che prenda sul serio la nostra neutralità eterna, difendendo così anche la pace", ha affermato il loro leader, Herbert Kickl.

Fuori dal Parlamento, la protesta anti-Zelensky ha coinvolto un centinaio tra pacifisti, esponenti della scena culturale e gruppi della sinistra. Tra le accuse rivolte al presidente ucraino dai manifestanti c'è quella di aver collaborato con gli ultranazionalisti ed eliminato l'opposizione.