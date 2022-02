In Europa arriva la “super-gonorrea”: il nuovo ceppo batterico resiste agli antibiotici

Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno annunciato che a Londra e nelle Midlands sono stati diagnosticati tre nuovi casi di “super-gonorrea” resistente agli antibiotici. Il ceppo individuato della malattia sessualmente trasmissibile è infatti resistente al ceftriaxon, il principale farmaco usato per curare il batterio nel Regno Unito. Di qui l’invito delle autorità per sottoporsi al test, soprattutto alla luce del calo degli esami dovuto alla pandemia.

La gonorrea è la seconda malattia batterica sessualmente trasmissibile più comune nel Regno Unito dopo le infezioni da clamidia, ed è causata da batteri presenti nel liquido vaginale o nelle secrezioni del pene. Può infettare l'ingresso della cervice, dell'uretra, del retto, della gola e degli occhi. Sebbene possa essere gravemente dolorosa o provocare perdite di sangue, le persone infette spesso non mostrano sintomi.

Nel corso del 2020, gli screening di salute sessuale condotti dal Servizio sanitario nazionale britannico sono infatti diminuiti del 35%, passando da oltre 3,2 milioni del 2019 a soli 2,1 milioni dell’anno successivo. Con la ripresa della vita sociale permessa dall’allentamento delle misure sul Covid, gli esperti temono di trovarsi di fronte a una nuova emergenza sanitaria, certamente meno grave e meno diffusa in termini di numeri rispetto al Covid, ma comunque da non sottovalutare.

“È troppo presto per dire se questo sarà l'inizio di una tendenza a lungo termine, ma sappiamo che le malattie sessualmente trasmissibili sono in generale in aumento”, ha dichiarato la dottoressa Katy Sinka, capo della sezione per le malattie sessualmente trasmissibili presso l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito. Contrarre una di tali patologie, ha spiegato Sinka “non è semplice come prendere delle medicine e andare avanti con la tua vita: se non adeguatamente trattate, possono avere un impatto a lungo termine sulla tua salute e su quella del tuo partner”. Inoltre, “la resistenza agli antibiotici nel mix rende l'impatto sulla tua vita ancora maggiore”.