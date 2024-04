Il missile si inceppa durante l'esercitazione: "Non può essere disinnescato, non sappiamo dove cadrà"

È "allarme missile" in Danimarca. Il paese scandinavo ha infatti avvertito di un "guasto missilistico" a bordo di una sua nave militare che stava effettuando un'esercitazione. L'inconveniente ha costretto le autorità danesi a chiudere il suo spazio aereo e a impedire ad altre navi di transitare nell'area vicino allo stretto del Grande Belt.

In particolare l'Autorità marittima nazionale ha emesso un avviso alle navi a evitare lo stretto per il rischio di "caduta di frammenti di missili". In un comunicato l'esercito ha spiegato che il problema con il missile è avvenuto "durante un test obbligatorio nel quale il lanciamissili viene attivato e non può essere disattivato. Finché non sarà disattivato, c'è il rischio che il missile venga lanciato a pochi chilometri di distanza".

L'esercito stima che l'allarme riguardi un'area fino a 5-7 km a sudovest della città di Korsor e fino a 1.000 metri di altitudine, in direzione sud e non verso il ponte del Grande Belt che attraversa lo stretto e che è quindi rimasto aperto al traffico.

Alle navi è stato chiesto di gettare l'ancora se necessario, nell'attesa che venga risolto il problema. L'esercitazione navale nella zona dovrebbe concludersi domani.