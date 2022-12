Allarme Ema sulla carenza di antibiotici nell'Ue: "Non usarli per raffreddore o infezioni virali"

Il peggio è passato ma guai ad abbassare la guardia. L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avvertito che, nonostante la fine della fase più acuta della pandemia, "il Covid-19 resterà in circolazione". E infatti "c'è un alto rischio che la diffusione dell'influenza e del Sars-Cov-2" in simultanea "possa mettere pressione sul sistema sanitario europeo nelle prossime settimane", ha dichiarato Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema. Ma i timori degli esperti riguardano anche un altro fattore.

"La carenza di antibiotici è un problema che la agenzie europee stanno affrontando", ha affermato Steffen Thirstrup, direttore medico dell'Ema. La penuria di farmaci "sta colpendo 25 Paesi sui 27" dell'Ue, "in particolare per quanto riguarda l'amoxicillina", ha aggiunto. "C'è un aumento della domanda, ma sappiamo da alcuni produttori che ci sono dei problemi alcuni dei quali riguardano semplicemente la mancanza di personale". "Stiamo certamente lavorando su questo in coordinamento con le autorità nazionali", ha spiegato Thirstrup. "Gli antibiotici vanno usati in modo appropriato. In caso di raffreddore o infezione virale non serve l'antibiotico e deve essere risparmiato per quando è necessario", è stato l'appello di Cavaleri nel corso dell'ultima conferenza stampa del 2022 dell'agenzia Ue.

"All'inizio dell'anno avevamo cinque vaccini autorizzati contro il ceppo originario del Sars-Cov-2. Dodici mesi dopo abbiamo sette vaccini autorizzati più altri quattro adattati contro le varianti" alcuni dei quali "possono essere usati per immunizzare i bambini dall'età di sei mesi, particolarmente quelli con condizioni particolari", ha ricordato l'esperto italiano. "Anche se ora i tassi di casi Covid sono generalmente stabili in Europa, la situazione può cambiare a causa delle sottovarianti emergenti", ha precisato Cavaleri. "La situazione può cambiare molto rapidamente come stiamo già vedendo ad esempio negli Stati Uniti in questo momento", ha avvertito.

Interrogato sull'uso del plasma dei guariti in alternativa agli anticorpi monoclonali per curare le persone immunodepresse, Cavaleri ha risposto con cautela. "Da quello che abbiamo visto finora il plasma dei convalescenti non ha agito bene come gli anticorpi monoclonali quindi ci sono ancora alcuni dubbi su come potremmo considerarne l'uso" per le categorie di pazienti più deboli, ha spiegato.

"Questo è uno di quegli argomenti sui quali siamo impazienti di parlarne con gli sviluppatori per vedere a che punto siamo", ha aggiunto. "Ma non bisogna dimenticare che per il momento, con le precedenti versioni del virus in circolazione, non abbiamo assistito a risultati fantastici con questo tipo di trattamento", ha ammesso l'alto funzionario dell'Ema.