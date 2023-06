Allarme per la 'Blue Punisher', la nuova ecstasy che ha già ucciso due adolescenti

È allarme per la diffusione di una nuova pasticca di ecstasy altamente potente, soprannominata Blue Punisher, dopo che due ragazze adolescenti sono morte per sospetta overdose a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Le pillole triangolari, con il logo del Punisher, un antieroe della Marvel Comics, sembra possano contenere due volte e mezzo il livello normale di Mdma, il principale ingrediente psicoattivo della droga, e per questo anche mezza pasticca può essere pericolosa per la vita. Nel fine settimana in Germania tre ragazze di 13, 14 e 15 anni sono state trovate a terra in condizioni critiche dopo aver assunto la droga ad Altentreptow, una cittadina a 80 miglia a nord di Berlino.

Le giovani sono state ricoverate in terapia intensiva a Neubrandenburg e le due ragazze più grandi si sono salvate, ma la tredicenne, di cui non è stato reso noto il nome, è morta lunedì, dopo aver subito una completa interruzione delle funzioni respiratorie e cerebrali. "Il cervello della bambina era avvelenato su scala colossale, sovrastimolato e completamente morto. Continuava ad avere attacchi epilettici", ha dichiarato alla Bild Sven Armbrust, primario della clinica pediatrica. Armbrust ha paragonato il sistema nervoso centrale della ragazza a un motore d'auto che per ore è stato spinto oltre le sue capacità.

"A un certo punto si rompe e se ne va per sempre", ha detto. "Le cellule producono sostanze nocive, che si coagulano all'interno e avvelenano l'intero cervello". Gli inquirenti hanno commissionato un'autopsia anche sulla morte di un'altra ragazza di 15 anni, identificata solo come Jennifer, che è collassata lo scorso venerdì sera a Rathenow, 85 miglia a sud-ovest di Altentreptow, ed è morta il giorno successivo. Si ritiene che anche lei abbia assunto una dose delle stesse pillole di ecstasy Blue Punisher.

Mercoledì, un sospetto spacciatore di 29 anni che trasportava 60 pasticche della droga è stato arrestato al Fusion Festival, un grande evento annuale di musica elettronica che si tiene nelle vicinanze. I sondaggi indicano che circa il 2% degli adolescenti tedeschi ha assunto ecstasy in qualche occasione, un po' meno della media europea e più o meno paragonabile a Francia e Danimarca. Il livello si è all'incirca dimezzato negli ultimi due decenni. Le pasticche di ecstasy sono solitamente composte da una miscela di Mdma e anfetamina, anche se spesso vengono tagliate con altre sostanze. Mentre una singola pasticca contiene in genere circa 0,2 grammi di Mdma, alcune pasticche di Blue Punisher sono state trovate contenere fino a 0,5 grammi.