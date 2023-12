Albero di Natale crolla sulla folla: morta una donna

Un albero di Natale di 20 metri è crollato travolgendo tre donne, una delle quali è morta in seguito al trauma riportato. È successo a Oudenaarde, in Belgio.

L'incidente è avvenuto nel cuore del mercato natalizio della cittadina delle Fiandre orientali. L'abete aveva cominciato a oscillare pericolosamente a causa del forte vento, tanto che alcuni passanti avevano chiamato i vigili del fuoco per richiedere un intervento. Ma circa dieci minuti dopo la richiesta ai pompieri, l'albero è crollato volando su tre donne presenti nell'area.

Kerstboom valt omver in Oudenaarde. Er valt 1 dodelijk slachtoffer. Een klimaatdode. ☝️ Vroeger waaide het niet. pic.twitter.com/9RRdB1V97r — Koen Godderis (@koengodderis) December 22, 2023

Una ventina di persone, per lo più commercianti del mercato di Natale, ha sollevato l'abete, riuscendo a liberare due donne, che hanno riportato lievi ferite. Per la terza, una donna di 63 anni, è stato necessario l'intervento dei servizi di emergenza, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi: portata in ospedale, è morta poco dopo in seguito alle ferite riportate.

Il sindaco Marnic De Meulemeester ha dichiarato ai media locali che l'albero era ben piantato, e che il crollo andrebbe imputato all'anomala raffica di vento che si è abbattuta sulla zona, con punte di vento forza 6. La procura della Repubblica ha avviato un'indagine. Secondo il media belga Vrt, già in precedenza c'erano stati problemi con la stabilità dell'albero di Natale. L'abete era storto e il servizio tecnico del Comune ha dovuto provvedere a farlo raddrizzare.