Festa aziendale finisce in rovina: 700 intossicati

La festa aziendale non va come previsto e 700 dipendenti finiscono intossicati. Succede in Francia: i lavoratori dello stabilimento Airbus di Montoir-de-Bretagne sono stati messi a dura prova dopo la cena di Natale di fine anno. I sintomi: vomito, diarrea, mal di pancia ed emicrania, ha riferito l'Agenzia regionale sanitaria francese. Tuttavia, ancora non è chiaro quale sia stato l'ingrediente "letale" del menù.

Cosa è successo alla cena di Natale di Airbus

Secondo il quotidiano francese La Voix Du Nord un quarto degli ospiti invitati al pranzo di Natale di Airbus nello stabilimento di Montoir-de-Bretagne si è messo in malattia: 700 dipendenti su un totale di 2.600 partecipanti alla cena. "È stato peggio del mio parto - la testimonianza di una dipendente - È successo proprio il fine settimana del mio compleanno, ho dovuto cancellare tutto".

I malati hanno sospetti sul formaggio servito ma ancora non è chiaro cosa abbia portato all'intossicazione alimentare. Contattata da Le Figaro, l'Agenzia sanitaria regionale dei Paesi della Loira l'ha definita "intossicazione alimentare collettiva". Airbus ha tuttavia ridimensinato i numeri, specificando alla Bbc che gli ammalati erano "circa 100".

In una nota, l'azienda ha pecisato che collaborerà con le autorità sanitarie "per identificare la causa della malattia e garantire che ciò non possa ripetersi in futuro". Nel frattempo è stata avviata un'indagine per scoprire la fonte dell'intossicazione, hanno riferito le autorità sanitarie all'agenzia di stampa Afp. Per risalire all'origine delle malattie, le autorità sanitarie hanno prelevato campioni di ogni piatto e prodotto servito durante la festa ed è stato inviato un questionario a tutti i presenti.

Airbus Atlantic è una filiale del più grande produttore di aerei del mondo, Airbus, e impiega 15.000 persone in cinque paesi. Nel complesso, il gruppo Airbus impiega 134mila dipendenti e fornisce prodotti e servizi nei settori aeronautico, della difesa, dello spazio e della sicurezza.