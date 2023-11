Chi è Ahed Tamimi, l'attivista palestinese arrestata (di nuovo) da Israele

Ahed Tamimi torna in carcere. La giovane attivista palestinese, diventata famosa nel 2018 quando aggredì a schiaffi e calci un soldato israeliano dopo che il cugino era stato colpito al volto da un proiettile di gomma, è stata arrestata per un post in cui ha minacciato di uccidere i coloni ebrei che occupano illegalmente la Cisgiordania.

Nei mesi precedenti lo scoppio della guerra tra Hamas e Tel Aviv a Gaza, il governo di Benjamin Netanyahu ha promosso nuovi insediamenti di coloni nei territori palestinesi, provocando tensioni e scontri tra le forze armate israeliane (Idf), gli stessi coloni e i residenti palestinesi. Lo scorso giugno, aveva destato indignazione l'omicidio di un bambino di 2 anni da parte di un militare dell'Idf. Il conflitto in corso nella Striscia ha riacceso la polveriera: secondo il ministero della Sanità palestinese, dal 7 ottobre oltre 150 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania da soldati o coloni israeliani.

È in questo contesto che si inserisce la polemica su Ahed Tamini, 22enne da tempo nel mirino di Israele per le sue battaglie contro gli insediamenti illegali di coloni. "Il nostro messaggio alle mandrie di coloni è che vi aspettiamo in tutte le città (della Cisgiordania, ndr), da Hebron a Jenin. Vi massacreremo e voi direte che ciò che Hitler vi ha fatto è stato un scherzo in confronto. Berremo il vostro sangue e mangeremo i vostri teschi", ha scritto in un post in ebraico e arabo.

Nella notte tra domenica e lunedì, i militari israeliani hanno fatto irruzione nella casa di famiglia a Nabi Salih, villaggio vicino a Ramallah, e l'hanno arrestata. Non è la prima volta che l'abitazione della famiglia Tamimi subisce un raid dell'Idf. I genitori di Ahed sono noti attivisti contro gli insediamenti dei coloni: il padre è stato arrestato una decina di volte, e una volta è stato ferito gravemente tanto da restare in coma diversi giorni. Anche la madre è stata arrestata in più occasioni, e in una di questa è stata colpita alla gamba da un proiettile di gomma che la costringe da allora a camminare con un bastone. Peggio è andata allo zio di Ahed, ucciso nel 2012, e al cugino, sfigurato in volto da un proiettile quando era un ragazzino (l'Idf disse che la ferita se l'era causata da solo cadendo dalla bici).

Fu proprio in occasione dell'incidente del cugino che Ahed divenne nota in tutta il mondo: un video, diventato presto virale, la mostrò mentre colpiva con schiaffi e calci un soldato israeliano armato. Era il 2018, e Ahed aveva appena 17 anni: per quel gesto, fu condannata da un tribunale israeliano a otto mesi di reclusione e a una multa di 1.200 dollari. "Non c’è giustizia sotto occupazione, e questo tribunale è illegale", disse quando il giudice lesse la sentenza.

Il suo volto, però, divenne il simbolo della resistenza palestinese in Cisgiordania. Amnesty international e altre organizzazioni umanitarie lanciarono una campagna per chiederne il rilascio, mentre due artisti italiani, Jorit e Tukios, le dedicarono un murale sulla barriera elevata da Israele a Betlemme per proteggere i coloni (un'opera che costò ai due 24 ore di carcere e il divieto di tornare in Palestina per 10 anni).

Dopo essere stata rilasciata, Ahed divenne una sorta di leader della nuova generazione palestinese impegnata contro gli insediamenti in Cisgiordania. Ha guidato diverse proteste, e ha raccontato la sua infanzia difficile in un libro autobiografico scritto dalla giornalista americana-palestinese Dena Takruri. "Non posso garantire se la mia generazione risolverà il problema - disse alla Cnn in occasione dell'uscita del libro - Ma ho molta speranza che la mia generazione creerà un cambiamento. A differenza della generazione precedente, non abbiamo molta fiducia nelle istituzioni di potere, come i partiti politici, le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali, quindi non aspetteremo che agiscano. La mia generazione non promette fedeltà a un partito politico specifico. Il nostro unico senso di appartenenza è alla Palestina e alla nostra identità palestinese".

Adesso, il nuovo arresto. Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra che fa dei coloni la propria base elettorale, ha salutato la notizia ringraziando i soldati israeliani per aver "arrestato una terrorista".

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp