Europa invasa dai trattori: perché gli agricoltori scendono in piazza

Le strade europee invase dai trattori, che tuonano un po' contro l'Unione europea e un po' contro gli ambientalisti. Ad Est riservano strali contro l'invasione dei prodotti a prezzi stracciati provenienti dall'Ucraina. Dopo le proteste in Germania, gli agricoltori scendono in piazza anche in Francia, Romania e Polonia, mentre mercoledì 23 si raduneranno a Bruxelles in concomitanza col vertice dei ministri dell'Agricoltura. L'Europa rurale è tornata a farsi sentire e potrebbe giocare un ruolo alle prossime elezioni europee, con la destra che soffia sulle proteste per ottenere consensi, ma non tutto il mondo agricolo la vede alla stessa maniera.

Monta la tensione tra agricoltori in Francia

Da Parigi il principale sindacato degli agricoltori francesi (Fnsea) ha fatto sapere che saranno intraprese "azioni per tutto il tempo necessario", finché non arriveranno risposte concrete alla "disperazione" degli agricoltori. Le richieste sono indirizzate al nuovo primo ministro Gabriel Attal. In attesa di un incontro, già la settimana scorsa in Occitania, nella Francia sud-occidentale, è stato bloccato un tratto dell'autostrada A64. Lunedì 22 gennaio nella stessa regione gli agricoltori hanno impedito l'accesso alla centrale nucleare di Golfech. Arnaud Rousseau, a capo della Fnsea, ha promesso che le azioni riguarderanno "tutti i dipartimenti", sottolineando che "l'aumento della tensione è forte". A dicembre, nonostante le richieste del settore idrico e degli ambientalisti, l'ex primo ministro francese Elisabeth Borne aveva rinunciato all'aumento delle tasse sui pesticidi e sull'irrigazione per evitare lo scontro col sindacato agricolo, che appare ora inevitabile. La minaccia del mondo rurale è la prima che dovrà affrontare Attal dopo la nomina da parte del presidente Emmanuel Macron, ma il transalpino non sarà il solo a doversi confrontare con un "movimento agricolo" che si sta facendo sentire in vari Paesi europei.

Trattori invadono strade in Romania e Polonia

Già da una settimana e mezza agricoltori e camionisti hanno invaso le strade principali della Romania e quelle al confine con l'Ucraina. Le richieste riguardano un abbassamento delle tasse e sussidi più equi. I colloqui con il governo finora non sono stati soddisfacenti così trattori e camion proseguono le contestazioni. Tra i motivi della rabbia c'è anche l'invasione di prodotti agricoli, soprattutto cereali, dalla vicina Ucraina. L'import a prezzi più bassi dal Paese in guerra starebbe rovinando il mercato interno. Situazione analoga in Polonia, dove già nei mesi scorsi il mondo rurale si era fatto sentire in modo prepotente, convincendo il governo a bloccare temporaneamente le importazioni prive di dazi da Kiev. Nel Regno Unito invece i coltivatori di frutta e verdura hanno manifestato davanti al Parlamento di Londra contro i contratti di acquisto "iniqui" che li legano ai supermercati. I primi ad invadere le strade erano stati gli agricoltori dei Paesi Bassi. A guadagnarci era stato il Boer Burger Beweging (Bbb - Movimento contadino-cittadino) conquistando numerosi seggi in Parlamento. A quel punto il centro-destra e l'estrema destra si sono svegliati e hanno puntato a quei voti, presentandosi come paladini delle battaglie rurali.

Le ragioni delle proteste

Le radici delle proteste si intersecano, talvolta sono simili altre profondamente diverse. I rappresentanti dell'agricoltura industriale lamentano maggiori oneri finanziari, standard ambientali troppo onerosi a fronte di costi più elevati per carburante, pesticidi e fertilizzanti. Nel loro mirino è finito il Green Deal, il patto ambientale proposto da Bruxelles che chiedeva (anche) all'agricoltura una svolta in termini di sostenibilità e proponeva di distribuire diversamente i sussidi della Politica agricola comune. Nonostante il "patto verde" abbia finito per essere ampiamente annacquato dal Parlamento europeo, il settore è rimasto ancorato ai motivi del malcontento. Popolari e conservatori intendono sfruttarlo in chiave elettorale. In Germania gli agricoltori sono in piazza da dicembre, dopo che il governo aveva tagliato sussidi e benefici agricoli vecchi di decenni, per risparmiare in un anno circa 900 milioni di euro sui 17 miliardi di tagli previsti dall'intera manovra finanziaria. A supportarli sono intervenute le forze di estrema destra, dall'Afd (in testa nei sondaggi), ai neonazisti del movimento Terza via. la pressione è stata tale che il cancelliere Olaf Scholz ha deciso di ammorbidire i piani, rendendo graduali i tagli ai benefici.

Chi si oppone all’agricoltura industriale

Altre organizzazioni agricole si lamentano invece del sistema iniquo, che vede i sussidi europei e nazionali concentrarsi in poche mani dell'agri-business. A Berlino, dopo le proteste delle scorse settimane in chiave anti-ambientalista, sabato 20 gennaio sono scese in piazza numerose piccole aziende agricole al fianco degli ecologisti. Questa parte del mondo agricolo denuncia invece "la crescente omologazione dei sapori e, quindi, la perdita di biodiversità", l'eccessivo inquinamento provocato da pesticidi e fertilizzanti, la perdita di fertilità per suoli sovra-sfruttati in nome della produttività. "I nostri agricoltori hanno bisogno di prezzi equi per i loro prodotti, di politiche lungimiranti e impegni di finanziamento sicuri, che oggi ancora mancano, per ristrutturare l’agricoltura nel rispetto del clima e degli animali", ha sottolineato Nina Wolff, presidente di Slow Food Germania, tra le organizzazioni che hanno aderito alla protesta. Le associazioni scese in piazza sabato si oppongono alla strumentalizzazione delle proteste da parte di gruppi di estrema destra. I trattori torneranno a farsi sentire a Bruxelles il 22 e il 23 gennaio, quando i ministri dell'Agricoltura si riuniranno per il consueto vertice mensile.