Attentato al comizio elettorale anti islamico: diverse persone accoltellate

Il politico conservatore e attivista anti-islam, Michael Stuerzenberger, è stato vittima di un agguato oggi in Germania. L'aggressore ha ferito anche chi stava cercando di fermarlo accoltellando anche un poliziotto alle spalle. Alla fine un altro agente gli ha sparato, neutralizzando il pericolo.

Alcuni video - troppo cruenti per essere pubblicati - mostrano il momento dell'aggressione mentre l'attivista anti-islamico Stuerzenberger si preparava a parlare a una piccola folla durante un incontro pubblico a Mannheim, non lontano dal confine con la Francia. Nelle immagini si vede un uomo spingere in terra una persona poi inizia a pugnalarla. Alcuni dei presenti hanno cercato di fermare l'assalto portato da un uomo barbuto, senza riuscirci.

Al momento dell'aggressione il movimento civico Pax Europa era presente con uno stand informativo sulla piazza del mercato. I video che circolano sui social sono tratti da una trasmissione in live streaming del tour "open eyes" e lasciano intendere che l'aggressore abbia preso di mira i gestori dello stand informativo. Stürzenberger sembrerebbe venire raggiunto da più coltellate, una sicuramente alla gamba. Pochi secondi dopo intervengono alcuni agenti: l’aggressore, placcato, riesce a liberarsi e ad accoltellarne uno alla schiena. Un altro poliziotto mette fine a tutto sparando all’attentatore.

Chi è Michael Stürzenberger

Michael Stürzenberger è stato leader del Partito della Libertà tedesco dal 2013 al 2016 poi sciolto. Da anni Stürzenberger è noto per discorsi pubblici e proteste anti-Islam con gruppi come il Movimento civico Pax Europa e Pegida, movimento che organizza marce regolari nelle città, soprattutto nella Germania orientale. Autore di un blog anti-Islam, Stürzenberger è diventato noto in tutta la Germania grazie a una petizione popolare contro la costruzione di una moschea a Monaco. Il 59enne, in passato, è stato condannato due volte: prima per oltraggio alla polizia, poi per incitamento all’odio e denigrazione degli insegnamenti religiosi.