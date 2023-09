Aggredisce prostituta, polizia lo ritrova nudo e con segni di torture

Un 16enne è stato rapito e torturato da quattro uomini come vendetta per l'aggressione compiuta dal giovane nei confronti di una prostituta. Il ragazzo è stato ritrovato nudo dalla polizia vicino a un centro commerciale a Bruxelles, in Belgio. Lo riportano i media locali.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il 16enne avrebbe aggredito e abusato di una prostituta nel quartiere a luci rosse della capitale belga. A quel punto sarebbe scattata la spedizione punitiva dei protettori della donna: il giovane è stata rapito da quattro uomini a bordo di un auto e portato in luogo isolato. Qui è stato torturato e seviziato, per poi essere abbandonato completamente nudo vicino a un centro commerciale. La polizia riferisce che il ragazzo aveva diversi segni di bruciature sul corpo, molto probabilmente causati dallo spegnimento di mozziconi di sigaretta, e il naso rotto. Portato in ospedale, le sue condizioni sono stabili.

