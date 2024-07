Un agente di polizia è stato accoltellato, ferito gravemente l'aggressore

Un agente di polizia è rimasto ferito dopo essere stato aggredito con un coltello in rue Vernet, vicino agli Champs-Elysées, a Parigi, in Francia, il 19 luglio, in una delle zone turistiche più frequentate della capitale francese, a otto giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La polizia è intervenuta e ha fermato l'aggressore, un 27enne straniero, ferendolo gravemente all'addome con colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto riferito, l'agente di polizia è stato colpito all'orecchio ed è stato trasportato in ospedale dove ora è ricoverato. Anche l'aggressore è stato trasportato d'urgenza in ospedale: è in pericolo di vita.

Dopo aver avvistato un uomo armato di coltello, un agente di sicurezza di una nota boutique all'angolo tra rue Vernet e Champs-Elysées ha richiesto l'intervento della polizia. Accortosi degli agenti giunto sul posto, l'uomo col coltello in mano ha iniziato a correre, per poi essere fermato dai poliziotti. Quando è stato fermato, l'uomo di 27 anni avrebbe rifiutato di mostrare l'interno della sua borsa e avrebbe poi ferito l'agente di polizia all'orecchio. La polizia ha quindi risposto, ferendo gravemente il sospettato all'addome. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, l'aggressore è stato ''immediatamente neutralizzato dai poliziotti''. Il ministro ha inoltre espresso il suo ''sostegno'' alle forze dell'ordine.

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano francese Le Parisien, l'agente ha lasciato in anticipo la scuola di formazione di polizia per far fronte al fabbisogno di personale in vista delle Olimpiadi. Secondo la polizia, l'accoltellamento dell'agente a Parigi non è stato causato da "motivazioni terroristiche né ci sono legami con le Olimpiadi".

Con l'imminente apertura dei giochi olimpici nella capitale francese, l'allerta è altissima. Nella giornata del 17 luglio, i servizi di sicurezza francesi hanno arrestato un simpatizzante di destra nella Francia orientale con l'accusa di aver pianificato attacchi da effettuare durante le Olimpiadi di Parigi. Il giovane originario dell'Alsazia, amministratore di un gruppo Telegram denominato "Divisione ariana francese", in cui lanciava minacce contro le Olimpiadi, è stato interrogato dalla polizia antiterrorismo, stando a quanto riferito da Le Parisien.