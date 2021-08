Afghanistan, Von der Leyen insiste: "Canali sicuri e quote per i profughi"

"E' importante che tutti gli Stati coinvolti nella missione in Afghanistan mettano a disposizione sufficienti quote di ricollocamento e rotte sicure per chi ha bisogno di protezione". Lo ha detto, in un'intervista all'agenzia stampa Dpa, la presidente della commissione Ue, Ursula Von der Leyen.

"Mi riferisco in primo luogo - ha spiegato - a chi si trova in pericolo immediato in Afghanistan, giornalisti, difensori dei diritti umani e specialmente donne e bambini, che rischiano di perdere tutti i loro diritti". "Nella riunione del G-7 della settimana prossima mi piacerebbe riprendere le discussioni sul foro di ricollocamento organizzato in luglio con Stati Uniti, Canada e Unhcr, in cui abbiamo concordato di coordinare gli sforzi per trovare soluzioni", ha proseguito l'ex ministra della Difesa tedesca, sottolineando che "è tempo di mettere in pratica questi accordi".

"Dobbiamo evitare che le persone cadano nelle mani dei trafficanti, correndo grave pericolo. Questo significa offrire alternative, ovvero strade legali e sicure organizzate da noi. Non dobbiamo aspettare che la gente arrivi alle frontiere esterne dell'Europa", ha detto Von der Leyen.