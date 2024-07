Tragedia nei pressi di Parigi, in Francia. Un piccolo aereo turistico è precipitato sull'autostrada A4 a Collégien: il velivolo ha preso fuoco dopo l'impatto, non lasciando scampo alle persone che si trovavano a bordo. Sono tre le vittime dell'incidente, come confermato anche dai media francesi, mentre non risultano persone ferite.

Aereo turistico si schianta in autostrada: tre morti

Il drammatico incidente è avvenuto domenica 30 giugno poco prima delle 16: il velivolo, un Cessna 172 da quattro posti, stava sorvolando l'autostrada non molto distante da Parigi, quando qualcosa è andato storto. A bordo vi erano due persone, un uomo e una donna, insieme a un pilota con meno di 40 anni e meno di 100 ore di esperienza in volo: per cause ancora da accertare il piccolo aereo è andato a schiantarsi sullo spartitraffico, davanti agli sguardi scioccati degli automobilisti che in quel momento stavano transitando nei pressi di Collégien.

Una scena terrificante, come mostrano anche alcune immagini condivise sui social. Le autorità inizialmente hanno chiuso l'A4 in entrambe le direzioni, con l'autostrada che è tornata percorribile soltanto in serata. Il magistrato Jean-Baptiste Bladier ha anche ordinato l'apertura di un'inchiesta per omicidio colposo: secondo una prima ricostruzione l'aeroplano avrebbe toccato dei cavi dell'alta tensione, con il pilota che avrebbe perso il controllo dei comandi.