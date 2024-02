Aereo esce fuori pista e atterra sulla neve: panico per 179 passeggeri

Attimi di paura per i 179 passeggeri che si trovavano a brodo di un volo charter della compagnia aerea "Avion Express", partito lo scorso 3 febbraio dall'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo e diretto a Vilnius, in Lituania. Intorno alle 14.20, durante la fase di atterraggio, il velivolo ha iniziato ad accusare dei problemi: come mostrano le immagini, l'aereo sbanda e finisce fuori dalla pista, rallentando bruscamente tra la neve.

Aereo fuori pista: atterraggio sulla neve a Vilnius

Le autorità aeroportuali hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente. Dopo l'atterraggio sul terreno innevato il personale a bordo del volo ha informato subito la torre di controllo della situazione a bordo: per fortuna, nessuno dei 179 passeggeri è rimasto ferito, anche se la paura è stata tanta. Dopo un'ispezione preliminare, l'aereo è stato guidato nell'area di sosta, dove i passeggeri hanno potuto sbarcare in totale sicurezza. Sui social è stato pubblicato il video dell'atterraggio, mentre diversi passeggeri, una volta scesi dal velivolo, hanno voluto documentare la situazione, fotografando le parti danneggiate dell'aereo e il lungo solco nel terreno lasciato dal passaggio dell'aereo.

Dopo l'incidente l'aeroporto di Vilnius è rimasto chiuso per oltre due ore. Le autorità aeroportuali hanno effettuato una valutazione approfondita dei danni causati alle attrezzature presenti in pista. L'allarme è rientrato soltanto qualche ora dopo, intorno alle 17, quando l'aeroporto ha ripreso ha funzionare in totale normalità. Soltanto l'esito delle indagini potrà chiarire quali siano state le cause dell'incidente: dal guasto all'errore umano, al momento ogni pista è aperta.