"Grazie Mario". Il Consiglio europeo saluta Draghi con un video

“Grazie Mario. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Whatever it takes.”, sono le parole scritte su Twitter dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che ha pubblicato un video dedicato a Mario Draghi per salutarlo in occasione del suo ultimo Vertice Ue. Il video si conclude con un ringraziamento e anche un "arrivederci", scritto in italiano, che forse è anche un augurio, quello di rivedersi in futuro con lui di nuovo come capo di governo. Chissà.

Nel filmato vengono ripercorsi i punti chiavi della carriera europea del premier uscente. Si inizia con l’ormai celebre frase con la quale Draghi, all’epoca presidente della Bce, promise di salvare l’euro dal collasso, “whatever it takes”, tutto ciò che sarà necessario, locuzione diventata un mantra all’interno della bolla europea. Poi un salto temporale, con le prime immagini del premier all’interno del Consiglio europeo. Le immagini di un breve ma intenso percorso, caratterizzato da tempi scelte difficili.

Grazie Mario.



We wish you the very best for the future.



Whatever it takes. pic.twitter.com/QGhmpOGrW6 — Charles Michel (@CharlesMichel) October 21, 2022

L’affetto e la stima dei colleghi si sono espressi anche durante la riunione dove il leader è stato calorosamente salutato dagli altri capi di Stato e di governo. Con alcuni di loro, tra cui il tedesco Olaf Scholz, ha anche tenuto dei bilaterali più di commiato che per discutere questioni politiche. "Un caloroso ringraziamento per il tuo sincero lavoro.

Con la tua esperienza, hai contribuito alla ricchezza dei dibattiti, gestendo brillantemente l'arte della formula, con lo stile conciso, breve e incisivo", ha detto Michel parlando al Summit prima di consegnargli un regalo, la tradizionale statuetta di cristallo che rappresenta il palazzo del Consiglio europeo che è stata regalata prima di lui anche ad Angela Merkel. "Mario hai tutto il nostro affetto, la nostra ammirazione e la nostra stima. Grazie per il tuo lavoro”, ha detto Michel. La tradizione di fare dei video per salutare un leader uscente era stata inaugurata in occasione dell'addio alla cancelliera tedesca, ed ora è diventata una consuetudine.