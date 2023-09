Si addestrano volontari per combattere in Ucraina per 3.400 euro al mese

In Spagna esiste una compagnia che sta addestrando volontari per andare a combattere in Ucraina, a fianco delle forze di Volodymyr Zelensky, e che promette stipendi fino a 3.400 euro al mese. Gli aspiranti sono tanti, ma molti si ritirano prima della fine dell'addestramento, che è a quante pare molto duro, proprio allo scopo di simulare le estreme condizioni in cui si trovano i veri soldati sul campo di battaglia.

La prova più difficile per entrare nella Legione internazionale ucraina, a quanto pare, è quella di mantenere per tre giorni una posizione chiave conquistata. Per farlo, i volontari trascorrono due notti e tre giorni senza dormire, difendendo il punto strategico. "Di tutto il corso, questo è il test con il più alto tasso di abbandono", ha spiegato a Euronews Francisco Galván, direttore e capo addestratore di G.O.A. Tactical, l'unica azienda in Spagna dedicata all'addestramento di persone che vogliono combattere in Ucraina. A questo seguono altre esercitazioni, come la corsa con equipaggiamento militare sulle spalle, la cattura e lo "sgombero" di trincee occupate e stress test in un ambiente ostile. Per settecento euro, i futuri combattenti ricevono cinque giorni di addestramento per sperimentare ciò che accadrà sul campo di battaglia.

"La nostra azienda ha contatti con i ministeri della Difesa di tutto il mondo, compresa l'Ucraina. Quello che facciamo è valutare una persona interessata a combattere e fornirle i contatti per mettersi in contatto con loro", ha detto Galván. La compagnia non assume direttamente i volontari, sennò sarebbe equiparabile a una compagnia militare privata alla stregua di Wagner, ma funge da mediatrice e rilascia dei certificati che a suo dire sarebbero riconosciuti da Kiev. "Abbiamo persone che combattono in Ucraina. Uno di loro è tornato in Spagna per riposare per qualche mese, ed è stato allora che gli è stato chiesto, dai funzionari ucraini, se poteva reclutare persone per combattere in guerra", ha raccontato Galván.

Sebbene l'esercito ucraino eviti di fornire cifre specifiche sul numero di soldati, Statista Research stima che ce ne siano 500mila, il doppio di quelli in servizio poco prima dell'inizio del conflitto. Ci sono anche molte speculazioni sul numero di vittime, ma l'intelligence militare statunitense stima 190mila - compresi i feriti - nell'anno e mezzo di guerra. La Legione Internazionale, supervisionata dall'intelligence ucraina, è composta da militari volontari provenienti da tutto il mondo. Il numero di persone che attualmente combattono in questo battaglione non è stato reso pubblico.

L'azienda spagnola sostiene che una posizione in prima linea riceverà uno stipendio di 2.800 euro al mese, mentre l'amministrazione secondaria riceverà uno stipendio di circa 1.800 euro al mese. La posizione più ambita è quella nelle unità d'élite, con uno stipendio fino a 3.400 euro al mese. I candidati devono avere almeno due anni di esperienza nel settore, sia esso militare, di polizia o di sicurezza.

Continua a leggere su Today.it