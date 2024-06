Cinque persone accoltellate a Metz: ci sono feriti "molto gravI"

Il procuratore della città di Metz, nel nord est della Francia, ha annunciato che cinque persone sono state accoltellate questa mattina. Due delle vittime sono in condizioni definite "molto gravi". Secondo quanto riportato dall'emittente France 3 Grand Est, l'aggressione è avvenuta alle 10.15 in un negozio di alimentari del quartier Borny. Al momento la pista terroristica è esclusa, ha precisato il procuratore. Una quinta persona tra i feriti risulta in fuga.

Notizia in aggiornamento