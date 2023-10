Abusi continui su un minore in seminario, il prete gli diceva: "Non è peccato"

Ha abusato in seminario di un minore per anni, da quando il giovane ne aveva 12 fino a quando ne ha compiuti 14, aumentando l'intensità degli abusi fino a costringerlo a veri e propri atti sessuali. Per questo, dopo un lungo processo, un sacerdote spagnolo, Pedro Francisco Rodríguez Ramos, è stato condannato a 7 anni di galera e al pagamento di un indennizzo di 40mila euro alla sua vittima. Le violenze sono avvenute tra il 2005 e il 2007 e del caso, portato alla luce da El Pais nel 2021, sarebbe stato a conoscenza anche il vescovo della capitale di Toledo, Braulio Rodríguez, senza prendere provvedimenti od occuparsi della vittima, senza prendere provvedimenti per almeno 12 anni, fino a quando decise di rimuovere il sacerdote nel 2021.

Il giovane, che da quando ha denunciato i fatti ha dovuto sopportare un'attesa di sette anni fino al processo e alla sentenza, ha anche presentato una denuncia al Vaticano per indagare sulla negligenza e sul possibile insabbiamento del caso da parte dell'arcidiocesi di Toledo. Come riporta il giornale spagnolo, citando la sentenza, "la condotta dell'imputato è stata di seduzione prolungata, approfittando dell'età e della vulnerabilità del minore e aumentando l'intensità dell'abuso".

Dal 2005 al 2007, gli incontri tra il sacerdote e il minore furono "costanti" e in essi il prete, "con l'intento di soddisfare i suoi desideri sessuali" ha commesso abusi in vari momenti. Nel 2005, gli incontri avvenivano di notte, mentre i compagni di seminario del giovane dormivano, e il sacerdote faceva sedere il bambino sulle sue ginocchia, lo abbracciava e lo baciava sul viso. È stato poi nel 2006 che gli ha dato un primo bacio sulla bocca, è poi passato alle carezze, e i due hanno anche dormito insieme una notte e a luglio, quando il sacerdote ha iniziato ad "abbracciarlo, baciarlo e accarezzargli le natiche".

I due si sono recati insieme a un ritiro presso una residenza di suore, dove si è verificato l'episodio più grave fino a quel momento. I genitali del giovane sono stati toccati e a un certo punto, mentre erano sdraiati, il sacerdote ha costretto il bambino "a praticargli una fellatio", si legge nella sentenza. Di fronte alle proteste della vittima per l'accaduto, "l'imputato le disse che non era un peccato e di non dirlo a nessuno". Nei mesi successivi si sono verificate altri episodi di molestie.

Rodríguez Ramos non è l'unico accusato di abusi ad essere passato per il seminario minore di Toledo. Un altro sacerdote, José Luis Galán Muñoz, condannato a otto anni di carcere nel 2021 per abusi su minori a Talavera de la Reina, è stato insegnante del centro negli stessi anni e segretario degli studi. In questo caso, una giovane donna lo ha accusato di abusi quando era direttore spirituale della sua scuola, Hijas de María Nuestra Señora, a Talavera, tra il 2010 e il 2014. Dopo aver sporto denuncia, la ragazza ha scritto a Papa Francesco e al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, e solo in seguito l'arcivescovo di Toledo, Braulio Rodríguez, ha aperto un processo canonico e lo ha trasferito come cappellano in un convento nel 2018.

