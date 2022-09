Abusa di minore poi minaccia la polizia con un'ascia, gli agenti gli sparano in un piede

Ha prima tentato di molestare una minorenne per strada, poi è scappato in un negozio quando ha visto arrivare la polizia, che ha anche minacciato impugnando una grossa ascia. A quel punto gli agenti per fermarlo gli hanno sparato un colpo in un piede. E' accaduto ad Elda, cittadina spagnola in provincia di Alicante.

Gli agenti si sono recati sul posto dopo essere stati allertati da diversi passanti che avevano assistito alla scena. La giovane aggredita, una 17enne che era accompagnata dalla nonna, ha raccontato di essere stata palpeggiata da uomo che le aveva toccato le natiche, l'aveva afferrata con forza e le aveva toccato il seno sopra i vestiti. Diversi restimoni oculari hanno informato la polizia che l'uomo era scappato e si era rifugiato in un negozietto. Entrando nel locale, gli agenti sono stati "sorpresi" da questa persona, che portava con sé un'ascia "di grandi dimensioni" e mostrava un atteggiamento "di sfida", riporta El Mundo.

Gli agenti hanno inizialmente cercato di calmarlo e di farlo arrendere, ma di fronte al suo rifiuto e al rischio che ritenevano rappresentasse per i poliziotti e la sicurezza pubblica, gli agenti hanno usato la loro arma per difendersi e hanno sparato un primo colpo a terra, che il presunto colpevole ha ignorato. A quel punto, per evitare che attaccasse uno degli agenti con l'ascia, hanno deciso di sparare un secondo colpo in parti non vitali del corpo, ferendolo a un piede, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni.

Gli agenti sono riusciti infine a disarmarlo fino all'arrivo dei servizi medici. L'uomo, di 45 anni e con precedenti penali, è stato portato all'Elda General Hospital, dove ha rifiutato di essere curato. È stato poi portato in un secondo ospedale, dove è stato tenuto in custodia dalla polizia fino a quando non è stato portato in questura.