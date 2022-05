L'ospedale non ha posto, abortisce in casa e deve conservare il feto nel frigorifero

In ospedale non c'erano posti e così è stata rimandata a casa nonostante fosse stato appurato che il il figlio che portava in grembo non avesse più battito cardiaco e fosse purtroppo morto. Due giorni dopo, dopo essersi svegliata con un forte dolore, Laura Brody, che era incinta di quattro mesi, ha partorito in agonia nel bagno del suo appartamento. "Ed è stato solo allora che ho scoperto che era un maschietto", ha detto alla Bbc che ha raccontato la vicenda.

A quel punto per lei e il suo compagno Lawrence è iniziata una “discesa verso l'inferno”. La coppia ha chiamato il 999, il 118 britannico, ma gli è stato detto che la loro non era un'emergenza e così sono stati costretti ad avvolgere i resti del loro bambino in un panno umido, lo hanno messo in una scatola di e sono andati al pronto soccorso dove è stato detto loro di aspettare nella sala d'attesa generale. "Ero lì con in braccio il mio bambino in una scatola Tupperware, a piangere, con altre 20 o 30 persone in quella sala d'attesa", ha denunciato la donna. Dopo un po' è stata portata in una stanza per essere visitata e le è stato detto che sarebbe stato necessario un intervento chirurgico per rimuovere la placenta.

Ma, con la sala d'attesa calda e soffocante e il personale che si rifiutava di conservare i resti o addirittura di guardare all'interno della scatola, dopo diverse ore i due hanno deciso che, essendo arrivata la mezzanotte, non avevano altra scelta che riportare i resti del loro bambino a casa. “Non c'era nessuno in ospedale disposto a prendersi cura del nostro bambino. Nessuno sembrava sapere cosa stesse succedendo. Era quasi come se nessuno volesse riconoscerlo. Perché se lo avessero fatto, allora avrebbero dovuto affrontare il problema”, ha detto ancora alla Bbc. A quel punto, dopo essere tornati a casa con un taxi, hanno messo la scatola coi resti del feto nel frigo. L'ospedale ha aperto un'inchiesta sulla vicenda per accertare cosa sia successo.