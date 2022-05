Un abbraccio ogni mattina migliora la giornata di una donna, lo dice la scienza

Dare un abbraccio alla propria compagna o moglie ogni mattina, prima che lei vada al lavoro, o all'università o esca per fare un qualsiasi servizio, è un gesto d'amore che potrebbe cambiarle tutto il corso della giornata, soprattutto se si prospetta dura. E non si tratta di un'affermazione sdolcinata, ma a quanto pare di una verità scientifica. Ricercatori tedeschi e olandesi, provenienti da istituzioni come la Ruhr University Bochum in Germania e l'Istituto di neuroscienze dei Paesi Bassi, hanno sottoposto 36 coppie a un esperimento progettato per aumentare i livelli di cortisolo, l'ormone associato alle sensazioni di stress.

Ai partecipanti, tutte coppie eterosessuali di età compresa tra i 19 e i 32 anni, è stato chiesto di tenere una mano in un secchio di acqua ghiacciata per tre minuti, mantenendo un contatto visivo silenzioso con una telecamera. La loro saliva è stata analizzata prima e dopo il bagno di ghiaccio e anche 15 e 25 minuti dopo per testare i livelli di cortisolo per vedere quanto avessero trovato stressante l'esperienza. Come riporta il Times i ricercatori hanno diviso i soggetti in due gruppi. Nel primo alle coppie è stato chiesto di abbracciarsi e di rimanere abbracciati per 20 secondi prima dell'esperimento, alla seconda no. Nelle donne che non sono state abbracciate i livelli dell'ormone dello stress sono aumentati del 37% al termine dei 25 minuti. In quelle che hanno abbracciato il partner i sono rimasti quasi invariati, aumentando solo dell'1,5%.

Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista online Plos One, "questi risultati suggeriscono che nelle donne, abbracci di breve durata prima di situazioni sociali stressanti come esami o colloqui stressanti possono ridurre la risposta del cortisolo in quella situazione". Tra gli uomini invece non è stato riscontrato un simile impatto e i livelli di cortisolo sono aumentati significativamente sia tra gli abbracciati che tra i non abbracciati. "Non abbiamo trovato alcuna prova che gli uomini traggano beneficio da un abbraccio a breve termine come potenziale cuscinetto contro lo stress e i nostri risultati indicano che questo effetto è specifico delle donne", hanno detto i ricercatori.