Incendi alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, scollegata dalla rete elettrica

L'esercito russo ha scollegato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, dalla rete elettrica nazionale dell'Ucraina. Lo ha annunciato l'operatore ucraino Energoatom. La decisione è stata presa dopo lo scoppio di diversi incendi nei pozzi di cenere di un impianto a carbone situato vicino alla centrale che hanno danneggiato le linee elettriche che la collegano alla rete, ha dichiarato la società.

"I due reattori dell'impianto in funzione sono stati disconnessi dalla rete. Di conseguenza, le azioni degli invasori hanno causato per la prima volta nella sua storia la disconnessione completa della centrale nucleare di Zaporizhizha dalla rete elettrica", ha annunciato Energoatom in un comunicato. I sistemi di sicurezza dell'impianto funzionavano normalmente e si stava lavorando per ricollegare uno dei blocchi del reattore alla rete. Un funzionario di Energoatom, che non ha voluto essere identificato, ha dichiarato a Reuters che i due reattori che erano stati scollegati erano alimentati da generatori diesel. Ogni unità di potenza, che comprende un reattore, un sistema di raffreddamento e altre apparecchiature, ha tre generatori diesel di epoca sovietica che "non sono in grado di funzionare per settimane", ha detto la fonte.

La Russia, che ha invaso l'Ucraina a febbraio, ha conquistato la centrale di Zaporizhzhia a marzo e da allora la controlla, anche se continua a essere gestita da tecnici ucraini di Energoatom. La centrale ha sei reattori in totale con una capacità totale di 6mila megawatt. Kiev accusa Mosca di utilizzare la centrale come base per gli attacchi e come magazzino di armi pesanti. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, è stata bombardata negli ultimi giorni, sollevando la possibilità di un grave incidente a soli 500 chilometri dal luogo del peggior incidente nucleare del mondo, il disastro di Chernobyl del 1986.

La centrale dispone di sei reattori VVER-1000 V-320 di progettazione sovietica, raffreddati ad acqua e moderati ad acqua, contenenti uranio 235, che ha un tempo di dimezzamento di oltre 700 milioni di anni. La costruzione è iniziata nel 1980 e il sesto reattore è stato collegato alla rete nel 1995. Secondo l'Agenzia per l'energia nucleare (Nea), il 22 luglio erano in funzione solo due dei suoi reattori.