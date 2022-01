Da Berlino niente armi all'Ucraina ma 5mila elmetti, Kiev: "È uno scherzo? Mandino pure cuscini"

Sta creando polemiche la decisione della Germania di non inviare armi all'Ucraina, offrendosi però di mandare però nel Paese 5mila elmetti. “Ma è uno scherzo? E poi che altro ci manderanno dei cuscini?”, si è chiesto ironicamente il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. "Il comportamento del governo tedesco mi lascia senza parole. Apparentemente il ministero della Difesa non si è reso conto che ci troviamo di fronte a forze russe perfettamente equipaggiate che possono iniziare un'altra invasione dell'Ucraina in qualsiasi momento", ha detto l'ex campione del mondo di pugilato al più grande tabloid tedesco, la Bild. Il sindaco ha anche accusato Berlino di “tradire” il suo Paese con il suo comportamento.

Molto critiche anche le parole dell'ambasciatore dell'Ucraina a Berlino, Andriy Melnyk, secondo cui quello tedesco è un "gesto puramente simbolico", è "solo una goccia nel mare”, e “non è nemmeno un premio di consolazione”. Kiev piuttosto “si aspetta una svolta a 180 gradi dal governo federale, un vero cambiamento di paradigma", ha detto il diplomatico. Nell'annunciare l'invio di 5mila elmetti militari, la ministra tedesca della Difesa, Christine Lambrecht, aveva parlato di un "segnale molto chiaro: siamo dalla vostra parte", ma Kiev aveva chiesto l'invio di armamenti su larga scala, sulla scia di quanto promesso da Usa, Regno Unito e Paesi Baltici, di fronte al rischio di un'invasione russa.

"Noi abbiamo fatto molto per favorire lo sviluppo economico dell'Ucraina e siamo impegnati per mantenere in vigore i contratti di transito del gas, siamo al fianco della autorità ucraine perché resti un Paese di transito e loro lo sanno molto bene", aveva detto ieri il cancelliere tedesco Olaf Scholz, rispondendo alla domanda sul perché la Germania rifiuti di inviare armi a Kiev per sostenere il Paese nella crisi con la Russia.